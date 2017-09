ARMA LETALE 3/ Su iris il film con Mel Gibson e Danny Glover (oggi, 25 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Iris

NEL CAST MEL GIBSON E DANNY GLOVER

Arma letale 3, il film in onda su Iris oggi, lunedì 25 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 1992 che è stata diretta da Richard Donner (Superman, I Goonies, Il presagio) ed interpretata da Mel Gibson (Hacksaw Ridge, Braveheart - Cuore impavido, La Passione di Cristo), Danny Glover (Il colore viola, Predator 2, Dormire con rabbia) e Rene Russo (Gioco a due, Lo sciacallo - Nightcrawler, Lo stagista inaspettato). Questo film è il terzo capitolo dell'omonima saga cinematografica, composta da 4 pellicole e da una recente serie televisiva. Arma letale 3, ha come i film precedenti, riscosso un buon successo sia di pubblico che di critica. Il film ha vinto i premi per la miglior coppia (Gibson e Glover) e per la miglior scena d'azione agli MTV Movie Awards del 1993. La saga cinematografica di Arma letale è cominciata con il film omonimo nel 1987, per poi continuare con il primo sequel nel 1989, entrambi diretti da Richard Donner. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ARMA LETALE 3, LA TRAMA DEL FILM

Ritornano al cinema i sergenti Martin Riggs (Mel Gibson) e Roger Murtaugh (Danny Glover), ormai vicino alla pensione. In un parcheggio di Los Angeles viene segnalata la presenza di una bomba e i due vengono mandati sul posto. Senza attendere l'arrivo degli artificieri Martin decide di disinnescare l'ordigno, causando però un'esplosione che distrugge un intero edificio. Per questo entrambi vengono degradati e finiscono a dirigere il traffico. Mentre i due pattugliano le strade si imbattono in una rapina ad un convoglio porta valori. Si lanciano quindi all'inseguimento dei ladri, riuscendo a fermarli e ad arrestarne uno, Billy Phelps (Mark Pellegrino). Questo viene portato al distretto, dove però viene assassinato dall'ex agente, Jack Travis (Sturat Wilson), ora un pericolosissimo trafficante d'armi specializzato in proiettili in grado di superare i normali giubbotti antiproiettile. Riggs e Murtaugh riescono a farsi reintegrare come sergenti e a loro viene affidato il caso di Phelps, affiancati dall'agente degli affari interni Lorna Cole (Rene Russo). Quest'ultima ha un carattere e un'attitudine molto simile a quella di Martin e i due ben presto cominciano a detestarsi. Col passare del tempo però e con il progredire dell'indagine il loro rapporto migliorerà fino a sfociare nell'amore.

