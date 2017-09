Adriana Volpe / "Ho querelato Giancarlo Magalli!" e svela il retroscena su Laura Forgia

Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli

Adriana Volpe - che ricordiamo non è più tra i conduttori di Mezzogiorno in famiglia - ha esordito sabato scorso come protagonista a Mezzogiorno in famiglia al fianco di Massimiliano Ossini. Ospite di Un giorno da pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio1, le è stato chiesto delle diverse diatribe che nei mesi scorsi l’hanno vista protagonista con Giancarlo Magalli. Com’è noto, la conduttrice non fa più parte del programma le ripetute incomprensioni nate con il collega. La Volpe, in collegamento telefonico, ha ricostruito per sommi capi la vicenda: "Se ricordo anche le parole che lui ha rilasciato nell’intervista in tempi non sospetti cioè a gennaio 2017, quindi prima che succedesse tutto quel che è successo, lui è riuscito a dire ‘In tv è più facile tra le donne trovare una qualità minore e purtroppo spesso lavorano non tanto perché brave ma perché belle e un po’ raccomandate’. Diciamo che ormai il programma è condotto esclusivamente da Giancarlo e come hanno detto in un’intervista, Laura Forgia non avrà rubriche, deciderà Magalli quando farla intervenire".

VOLPE CONTRO MAGALLI: ARRIVANO NUOVE RIVELAZIONI

La conduttrice ha dichiarato inoltre di aver querelato Magalli dopo le pesanti parole spese nei suoi confronti. Ricordiamo che dal settembre del 2009 a maggio del 2017 ha condotto per otto edizioni il programma I fatti vostri, in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai 2. Dando uno sguardo invece alla vita privata, dopo essere stata sposata per soli 4 mesi, nel 2000 con Chicco Cangini, il 6 luglio 2008 la conduttrice ha sposato l'imprenditore svizzero Roberto Parli, dal quale ha avuto la figlia Gisele, nata l'11 agosto 2011 a Mendrisio. Nel 2012 consegue la laurea in Lettere presso l'Università degli Studi eCampus.

