Alessandro di Battista papà/ Sahra ha dato alla luce il piccolo Andrea

Alessandro Di Battista papà

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere Alessandro Di Battista in compagnia della sua compagna Sahra e il suo pancione e adesso Instagram può finalmente ospitare una foto che annuncia l'arrivo del piccolo Andrea. Il deputato del Movimento 5 Stelle è diventato papà proprio nelle scorse ore e ad annunciarlo è stato proprio lui che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che mostra la sua mano, quella della sua compagna e quella del loro bambino. Le congratulazioni e gli auguri da parte dei fan e dei suoi seguaci sono arrivate via social e non solo e in queste ore sono tanti i messaggi che affollano i suoi social.

DALL'ANNUNCIO ALLA FOTO SOCIAL

Alessandro Di Battista è diventato papà e su Instagram ha scritto: "È nato Andrea. Sta benone lui e benone la mamma. Un abbraccio a tutti". L'arrivo del suo bambino era già stato annunciato sabato direttamente dal palco della festa "Italia 5 Stelle" del Movimento a Rimini. In quell'occasione proprio lui, uno degli esponenti più conosciuti del movimento, aveva "preso part" all'evento con un videomessaggio in cui dichiarava: "Tra poche ore diventerò padre, sarà l'ennesimo viaggio della mia vita. L'unico di sola andata. Ora torno in sala parto da Sahra. Il nome non l'abbiamo scelto. Lo faremo quando vedremo il bambino". Clicca qui per vedere la foto sul suo profilo Instagram.

