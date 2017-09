ALESSIO BRUNO E VALERIA BIGELLA / Da Temptation Island, la coppia a Uomini e Donne: "Viviamo alti e bassi"

Alessio Bruno e Valeria Bigella

Una puntata ricca di ospiti quella di Uomini e Donne in onda oggi. In studio fanno il loro ingresso Valeria Bigella e Alessio Bruno che dopo un percorso molto tortuoso a Temptation Island sono tornati insieme. Valeria incontra anche Paolo Crivellin, nuovo tronista e suo temtatore nel reality, mentre Alessio rivede Carmen Rimauro, la sua tentatrice che si dice contenta di esserle stata d'aiuto a capire quanto tenesse a Valeria. Dopo la visione di un video che riassume la loro avventura a Temptation Island, la coppia svela a Maria De Filippi che loro storia d'amore continua tra alti e bassi e che non è stato semplice ritrovare i ritmi di prima ma che grazie a questa esperienza si sono ritrovati. Non mancano battutine di Alessio su Paolo ma interviene Gianni Sperti a ricordargli che "Non è che tu sei stato proprio bravo, tu hai fatto molto peggio, se posso dirtelo sei stato proprio uno str***o!"; applausi dal pubblico. (Anna Montesano)

OSPITI A UOMINI E DONNE

Confronto nello studio di Uomini e Donne tra Alessio Bruno e Valeria Bigella, da una parte, e Carmen Rimauro dall’altro. La coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island 2017 è ospite della puntata odierna del trono classico che, sotto gli occhi di Filippo Bisciglia, annuncia di stare ancora insieme anche se i problemi non sono ancora del tutto superati. Nello studio, Alessio e Valeria incontrano anche Paolo Crivellin. Bruno afferma di essere intimidito dal pubblico ma di non avere nulla contro Paolo che, all’interno del villaggio dell’amore è stato il tentatore più vicino a Valeria e che ha cercato di farle aprire gli occhi, soprattutto durante le ultime settimane. Gianni Sperti si schiera immediatamente dalla parte di Paolo affermando che, contrariamente ad Alessio, Crivellin non ha assolutamente fatto nulla di male con Valeria che ha rispettato fino all’ultimo giorno il fidanzato. La storia tra Alessio Bruno e Valeria Bigella suscita reazioni contrastanti. Filippo Bisciglia, poi, per smorzare la tensione, annuncia di avere un filmato per Valeria, ma fortunatamente si tratta di uno scherzo. Non è assolutamente uno scherzo, invece, la presenza di Carmen Rimauro con cui la coppia affronta l’ultimo confronto.

IL FUTURO DI ALESSIO E VALERIA

La storia d’amore tra Alessio Bruno e Valeria Bigella, nonostante la pesante crisi vissuta all’interno del villaggio di Temptation Island 2017 continua. Ritrovare l’armonia di un tempo, però, non è stato facile per la coppia. Dopo aver lasciato insieme il villaggio dell’amore, Alessio e Valeria si sono concessi una piccola vacanza da soli. Lei è tornata in Sardegna dalla sua famiglia mentre lui è volato in Spagna. I due hanno così capito di essere ancora innamorati e, soprattutto, di non voler buttare vita una storia importante. Lentamente, dunque, Alessio sta riconquistando la fiducia di Valeria che, tuttavia, per il momento, ha messo da parte il progetto di sposarsi e avere dei figli. Prima di fare un passo così importante, infatti, Alessio e Valeria vogliono essere sicuri di avere delle basi solide sul quale poggiare il loro castello che, contrariamente, rischierebbe di crollare al primo soffio di vento. Per il momento, dunque, Alessio e Valeria continua a fare i fidanzatini.

