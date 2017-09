Andrea Damante e Giulia De Lellis / Uomini e Donne, i dubbi di lei sull’ex tronista (Trono Classico)

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ospiti della puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Dopo quasi un anno e mezzo dall’inizio della loro storia, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice tornano nel programma in cui si sono conosciuti e innamorati. Tra Andrea e Giulia procede tutto a gonfie vele. I due, infatti, convivono a Verona da tempo, ma per il momento, il matrimonio è ancora lontano nonostante sia nei loro progetti. Ai microfoni di Maria De Filippi raccontano di essere sempre più innamorati. I Damellis, accolti dal boato del pubblico, svelano di essere molto uniti e felici. Tina Cipollari, tuttavia, la riconosce a stento trovandola molto dimagrita rispetto a quando era una semplice corteggiatrice del programma. Giulia, naturalmente, risponde con la sua solita schiettezza. Nel corso della puntata, poi, Maria De Filippi ha fatto il suo in bocca al lupo a Giulia per l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip dove ha raccolto l’eredità del fidanzato, concorrente e assoluto protagonista della scorsa edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

I DUBBI DI GIULIA SU ANDREA

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip di Giulia De Lellis è cominciata, ormai, da due settimane. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ai propri compagni d’avventura, ha già raccontato tutta la sua, bellissima storia d’amore lasciandosi andare anche ai ricordi di ciò che è accaduto, lo scorso anno, con Asia Nuccetelli durante la permanenza di Andrea nella casa. Fino a pochi giorni fa, Giulia si era sempre mostrata sicura del suo amore con Damante. Nelle ultime ore, però, qualcosa si è rotto. Negli scorsi giorni, infatti, l’ex corteggiatrice ha avuto un crollo. In piena notte, parlando con Ignazio Moser, Gianluca Impastato e Daniele Bossari ha svelato i suoi timori su Andrea. Giulia, infatti, comincia ad avere paura che il fidanzato, trascorrendo molte settimane senza di lei, possa rendersi conto che la sua presenza non sia così fondamentale nella sua vita. A spaventare Giulia è la presenza di tante ragazze intorno ad Andrea, pronte a provocarlo nonostante sappiano che sia già fidanzato. A consolare Giulia ci hanno pensato i compagni ma la De Lellis, per la prima volta, ha mostrato le sue fragilità da fidanzata innamorata.

