BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane: Nicole e Zende si trasferiscono a Parigi, quale futuro per la coppia?

Beautiful

La nuova settimana italiana di programmazione di Beautiful si apre all'insegna del romanticismo. A villa Forrester, infatti, continuerà la cerimonia delle nozze di Nicole e Zende: presenti per l'occasione tutti i familiariari della coppia, a partire da Kristen e Tony che non potevano perdere un evento tanto importante nella vita del loro unico figlio. Anche Sasha si è presentata alla mansion, chiedendo scusa alla sorella che l'ha autorizzata a restare (anche se per il momento è ancora presto parlare di perdono). Del gruppo, saranno anche Brooke e Ridge, che potrebbero essere i prossimi a convolare a giuste nozze (Quinn permettendo). Tutto si concluderà nel migliore dei modi: i due sposi pronunceranno le promesse nuziali davanti all'officiante Carter e sembreranno essere i veri protagonisti d una fiaba a lieto fine. Durerà questa volta? Sasha sarà ancora una minaccia per questa coppia che in passato non è mai rimasta felice a lungo?

Quale futuro per Zende e Nicole Dominguez?

Nella puntata di Beautiful nella quale Zende e Nicole diventano finalmente marito e moglie, è lecito chiedersi quale futuro avrà la coppia nelle trame americane della soap. La loro felicità durerà a lungo? O gli sposi faranno la fine di molti altri illustri predecessori? Purtroppo il loro destino sarà contrassegnato dalla decisione di Rome Flynn: l'attore che presta il volto a Zende ha deciso di porre fine alla sua esperienza nella serie, cominciando una nuova avventura nel mondo del cinema. Ciò ha reso indispensabile una rivoluzione delle trame, con la necessità di far uscire di scena i due personaggi, almeno per qualche tempo: a causa di un nuovo dissapore con Maya a causa di Lizzie (che chiamerà mamma Nicole), ai due coniugi Dominguez Forrester verrà richiesto di trasferirsi a Parigi per lavorare alla Forrester International. Per ora, la coppia si trova dunque nella capitale francese, anche se c'è chi si dice certo che a breve la sola Nicole tornerà a Los Angeles, annunciando la fine del suo matrimonio.

