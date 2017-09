BLACKTHORN - LA VERA STORIA DI BUTCH/ Su Rai Movie il film con San Shepard (oggi, 25 settembre 2017)

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST SAN SHEPARD E EDUARDO NORIEGA

Blackthorn - La vera storia di Butch, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 25 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere western che è stata prodotta nel 2011 da una collaborazione internazionale che ha visto impegnate Spagna, Regno Unito, Bolivia e Francia per la regia di Meto Gil e con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati firmati da Miguel Barros. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Lucio Godoy, il montaggio è stato eseguito da David Gallart mentre la fotografia è di Juan Ruiz Anchia. Nel cast figurano diversi attori di spessore internazionale come San Shepard, Eduardo Noriega, Stephen Rea, Magaly Solier e Padraic Delaney. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BLACKTHORN - LA VERA STORIA DI BUTCH, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel vecchio e leggendario West dove un temibile fuorilegge di nome Butch Cassidy si vede costretto a fare i conti con la sua ingombrante fama. Infatti nel corso della propria vita ha messo in atto tantissime imprese, rapine e duelli che è diventato un vero e proprio mito. Tuttavia la cosa non può fargli piacere ed anzi gli reca tantissime problematiche visto che è costantemente braccato da sceriffi, bounty killer e provetti pistoleri in cerca di gloria. Per cercare di avere una vita maggiormente tranquilla, Butch si è dunque visto costretto a lasciare gli Stati Uniti dirigendosi nella lontana Bolivia, nell’America del Sud. Lo hanno seguito il compagno di mille rapine ed avventure Sundance Kid e la propria amata donna Etta. Una volta arrivato nel Paese sudamericano, Butch per tenere celata la propria vera identità assume i connotati di un certo James Blackthorn. Porta avanti un’esistenza quanto più possibile tranquilla nella speranza di poter un giorno far ritorno nel suo amato Texas. L’occasione giusta si presenta quando fa la conoscenza di un giovane e risoluto ingegnere di nome Eduardo che ha in mente un progetto molto ambizioso che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Nello specifico, progettano un grande colpo nei confronti di una importante banca statale boliviana. La cosa però non sarà delle più semplici in quanto molto presto si ritroveranno con alle calcagna gran parte dell’esercito boliviano il cui unico obiettivo è quello di uccidere i banditi e recuperare la preziosa refurtiva.

