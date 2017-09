Belen Rodriguez/ News: la showgirl rivela: "Jeremias ha una sensibilità incredibile"

Belen rodriguez, Instagram

JEREMIAS RODRIGUEZ E IL TATUAGGIO COL NOME DI SANTIAGO

Tutti i riflettori, in queste ultime settimane, sono puntati sulla famiglia di Belen Rodriguez e in particolare su suo fratello Jeremias, che con il suo ingresso nella casa del grande Fratello Vip ha svelato di amare suo nipote Santiago più di ogni altra cosa. Il fratellino della show girl, inoltre, ha scelto di farsi tatuare il nome del bambino sul braccio, segno del grande affetto che lo lega al piccolo di casa De Martino. A spiegare l’origine di questa scelta è stata la stessa Belen, che in un’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini per 361 magazine ha svelato che Jeremias ha fatto il tatuaggio in Argentina, non appena Santiago è nato, senza comunicare niente a nessuno per circa otto mesi. Fiera dell'affetto che la lega alla sua famiglia, l’argentina ha lanciato anche una piccola frecciatina ai suoi numerosissimi haters, che molto spesso, sui social, hanno riservato numerose critiche alla sua bellissima famiglia: ”chi vede il marcio è o perché c’è il marcio o perché è marcio egli stesso”.

BELEN RODRIGUEZ E L'ARRIVO IN ITALIA E LA FAMIGLIA

Belen Rodriguez, ospite del salotto di Alfonso Signorini per 361 Magazine, nel corso di una breve intervista ha rivelato ai tanti ascoltatori i motivi per cui, qualche tempo fa, fra tanti paesi ha scelto di stabilirsi proprio in Italia: “Sono andata in giro per il mondo per un po’, in America in Canada”, ha detto la showgirl, che tuttavia ha preferito far ricadere la scelta sul Bel Paese, ritenendo fosse il luogo più bello del mondo. Nel corso della breve intervista concessa al direttore di Chi, la showgirl ha parlato anche dei suoi genitori, di quando a 17 anni ha lasciato la sua casa per contribuire al bilancio familiare e dell’estrema sensibilità di suo fratello Jeremias, che a sole due settimane dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017 ha già conquistato tutto il pubblico del celebre reality. “Lui è uno di una sensibilità incredibile, lo ha sempre fatto ma probabilmente è la sua storia”, ha detto infatti la Showgirl. Suo fratello è già nella rosa dei possibili vincitori?

