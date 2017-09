CARMEN DI PIETRO/ Il tormentone del reggiseno e quel feeling coi telespettatori (Grande Fratello Vip 2017)

Carne Di Pietro al grande Fratello Vip 2017

LA CONCORRENTE ''TUTTO FARE''

Carmen Di Pietro continua a far ridere non solo gli inquilini del Grande Fratello Vip 2017, ma anche il pubblico da casa. Il suo ''il reggiseno n'tosta'' è diventato ormai un tormentone sui social ed a discapito della sua pregressa esperienza a L'Isola dei Famosi, questa volta sembra aver colpito il cuore dei telespettatori. E' fra i concorrenti più attivi ed operosi: è raro vederla seduta in ozio o a prendere il sole. Più facile vederla impegnata invece nelle pulizie della Stazione, dove si è trasferita dopo la seconda diretta con gli ex Privilegiati, oppure intenta a creare degli attrezzi caserecci con cui mantenersi in forma. Il fisico di Carmen è infatti fra i più invidiabili, a detta dello stesso Luca Onestini e Jeremias Rodriguez. I due inquilini l'hanno infatti aiutata più volte nell'eseguire addominali e flessioni, mentre uno dei suoi attrezzi artigianali è stato d'aiuto all'allenamento di Cecilia Rodriguez. In nomination, Carmen ha preferito dare il proprio voto a Luca Onestini perché sicura che i fan lo salveranno da un'eventuale eliminazione. La concorrente dimostra quindi di voler mantenere i rapporti con gli altri concorrenti pacifici, ma presto verrà messa di fronte a difficoltà più forti. Come si comporterà quindi durante le prossime nomination? Intanto, Carmen continua a mantenere una forte vicinanza con Simona Izzo, con cui condivide la ginnastica facciale, ma anche con Cristiano Malgioglio. Nonostante il paroliere sia fra i Privilegiati, i due rimangono infatti sempre in stretto contatto tramite il muro divisorio, condividendo tutti i gossip delle due metà della Casa.



CARMEN DI PIETRO, IL CIBO E' IL SUO PUNTO DEBOLE

Carmen Di Pietro è fra i concorrenti più temibili e pericolosi del Gf Vip 2017. Anche se il suo modo di fare trae in inganno, il successo riscosso di fronte alle telecamere non è da sottovalutare. Sempre pronta ad aiutare chiunque, la concorrente dimostra affabilità e determinazione, anche se il suo punto debole sembra essere il cibo. Lo stesso particolare che l'ha tra l'altro messa in crisi durante la sua avventura a L'Isola dei Famosi e che presto la metterà in difficoltà anche nella Casa. Per ora i Privilegiati possono sfruttare i vantaggi della parte più ricca del reality, ma arriveranno tempi più duri. Questo è l'unico dettaglio che potrebbe far crollare Carmen, che per ora è fra i più amati anche dagli altri concorrenti del reality. Purtroppo va considerata anche una sua propensione ad essere fin troppo schietta, come dimostra una sua frase infelice sulla poca attenzione alla pulizia degli ex Stazionati. Il suo ingresso a Tristopoli l'ha infatti lasciata perplessa, spingendola a compiere al più presto le pulizie di primavera.



PREPARERA' QUALCHE VENDETTA INASPETTATA NELLLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?

Carmen Di Pietro è molto lontana da una possibile nomination al Gf Vip 2, ma nelle prossime settimane dovrà dare qualche motivazione più realistica riguardo ai suoi futuri voti. Per ora si è salvata ed ha scelto di non puntare il dito contro un concorrente in particolare, anche se in realtà potrebbe presto entrare in contrasto con Marco Predolin. Quest'ultimo sembra uno dei papabili all'uscita, a causa di alcune affermazioni poco corrette su gay e Cristiano Malgioglio. Carmen infatti potrebbe decidere di difendere a spada tratta l'amico del cuore e mettere in atto una vendetta trasversale inaspettata. Nelle prove di resistenza sarà di certo la più forte del suo gruppo, ma come reagirà di fronte ai possibili contrasti? Se l'umore in queste prime due settimane è rimasto alto, nei prossimi giorni potrebbe infatti crollare e spingere Carmen a dire qualche parola di troppo.

