CECILIA RODRIGUEZ/La doccia bollente che fa parlare tutti (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

UNA DOCCIA SEXY: LESIONE DELLA PRIVACY?

La doccia di Cecilia Rodriguez durante la seconda diretta del Grande Fratello Vip 2017 rimarrà nella storia. La sorella di Belen è infatti stata inquadrata mentre si lavava le parti intime dopo aver affrontato una prova contro Aida Yespica, in cui ha dovuto sopportare ''un'annaffiatura'' di molluschi. I social sono impazziti nel vedere questa particolare scena e nel giro di pochi secondi Cecilia è diventata protagonista di uno dei meme più virali del web. Si annunciano tuttavia ripercussioni importanti contro la produzione del reality di Canale 5, data la scelta poco felice dei cameraman di immortalare una parentesi così intima della concorrente. Il bidet in diretta è stato uno scivolone? In realtà non è la prima volta che le inquadrature della Casa mostrano particolari sexy degli inquilini, ma questa volta il Moige, il Movimento italiano genitori, non ha esitato a puntare il dito contro Canale 5. ''Offensiva e lesiva della privacy'' ha tuonato l'associazione, come riporta Il Mattino, annunciando denunce all'Agcom. Una caduta di stile? In realtà il Gf Vip si fonda sul gossip e sul trash, quella tv spazzatura tanto cara agli italiani, curiosi di entrare in contatto con i risvolti intimi dei diversi personaggi televisivi. Non così intimi, però. La doccia sexy intanto continua ad impegnare stampa e settimanali e di sicuro il clamore non cesserà così presto.

IL RAPPORTO CON SUO FRATELLO JEREMIAS

Cecilia Rodriguez intanto continua a conquistare il pubblico del Gf Vip 2 grazie al suo lato materno. Durante le prime due settimane del reality si è dimostrata infatti molto affettuosa con il fratello, che ha vissuto un momento di crisi nel ricordare la scomparsa dell'amato nonno. Durante l'ultima diretta, abbiamo visto Cecilia con le lacrime agli occhi non solo nel rivedere le immagini del nonno, ma anche nel rivivere il dolore di Jeremias. Anche se i due Rodriguez formano un concorrente unico, entrambi devono scendere in campo con un doppio sforzo per riuscire a non diventare l'ostacolo dell'altro. Non sono pochi inoltre i momenti di contrasto fra i due fratelli, anche se il pubblico sembra gradire la solarità di Cecilia, finora rimasta in ombra in confronto al flirt fra Jeremias e Carla Cruz. Eppure la concorrente ha tutte le carte in regola per poter conquistare il podio del reality. Il fatto che entrambi i fratelli siano meno conosciuti ai telespettatori italiani, permette loro infatti di riscuotere maggiore interesse.

CECILIA E' IL CAPITANO DELLA STAZIONE

Cecilia Rodriguez ha un compito difficile all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2017, anche se sembra aver già dimostrato le sue qualità di leader. E' stata infatti scelta dagli altri inquilini come Capitano della Stazione, particolare che potrebbe avvantaggiarla durante le prossime sfide. Dal punto di vista fisico ha dalla sua parte una forte resistenza, molto di più degli altri concorrenti, e potrebbe essere un vantaggio nel caso in cui la produzione volesse dare vita a sfide più fisiche. Con il trascorrere del tempo, rimanere nella Casa diventerà infatti sempre più difficile ed anche il cibo dovrà essere centellinato. Forte della sua esperienza sull'Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez ha tuttavia maggiore possibilità per resistere di fronte ad un ostacolo simile.

