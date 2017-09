CHE FUORI TEMPO CHE FA / Ospiti e anticipazioni: Antonio Cabrini e Fabio De Luigi ospiti fissi (25 settembre)

Fabio Fazio

Fabio Fazio è l’uomo di punta della nuova stagione televisiva della Rai. Dopo aver traslocato da Raitre a Raiuno portando in prima serata la sua trasmissione di successo Che tempo che fa, Fabio Fazio raddoppia e torna in onda anche questa sera in seconda serata, sempre su Raiuno, con “Che fuori che tempo che fa” in cui la formula sarà leggermente diversa, con un tavolo più piccolo “alla francese”, intorno al quale si siederanno personaggi dello sport, della televisione e del mondo dello spettacolo. Dopo il grande debutto in prima serata, Fabio Fazio vuole sorprendere ancora il pubblico. Motivo che l'ha spinto a scegliere di farsi affiancare da due new entry nella lista degli ospiti fissi. Fabio Fazio, infatti, sarà affiancato da Antonio Cabrini e Fabio De Luigi, ospiti fissi degli appuntamenti del lunedì in prima serata. Antonio Cabrini è stato scelto da Fabio Fazio perché rappresenta un’eccellenza del mondo del calcio. A tal proposito, il padrone di casa, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che ha scelto lo ha scelto perché è uno dei più grandi della storia del calcio italiano, un personaggio simbolo. La parte divertente della nuova stagione di Che tempo che fa sarà affidata a Fabio De Luigi. Perché Fabio Fazio ha deciso di puntare su Fabio De Luigi? A svelarlo è stato lo stesso conduttore che, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Perché si chiama come me e ormai faccio fatica a ricordare tutti i nomi... Scherzi a parte, Fabio mi aiuterà a trattare con più umorismo gli argomenti”. Una grande squadra, dunque, per Fabio Fazio a cui la direzione della Rai ha affidato una parte importante della stagione televisiva.

FABIO FAZIO CANCELLA LE POLEMICHE DEL CACHET

Dopo un’estate di polemiche legate al cachet che la Rai gli ha riconosciuto con il nuovo contratto, Fabio Fazio è tornato in tv con la nuova stagione di Che tempo che fa, la domenica in prima serata, e di Che fuori che tempo che fa, in onda il lunedì in seconda serata. Entrambi gli appuntamenti vengono trasmessi su Raiuno. Una grande novità per Fabio Fazio che è diventato il nuovo volto di punta di mamma Rai. Orgoglioso e consapevole di avere una grande responsabilità, Fabio Fazio sta affrontando la sua nuova sfida con lo stesso atteggiamento con cui ha condotto per quattordici anni Che tempo che fa su Raitre portando a casa sempre un grandissimo successo. “So bene di essere un privilegiato, come tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo. Tengo ancora una volta a ribadire che, programmando Che tempo che fa sul primo canale, la Rai spenderà metà di quanto farebbe con qualsiasi fiction o varietà. Un risparmio enorme ogni domenica. Negli ultimi cinque anni i canali si sono moltiplicati, il pubblico si è 'frammentato' e gli ascolti medi che un tempo faceva Raitre ora li fa Raiuno. Il che vuol dire che si può osare un’operazione prima improponibile: un talk show in prima serata sul primo canale", ha dichiarato a Tv sorrisi e Canzoni. Fabio Fazio, dunque, vincerà anche la sfida della seconda serata?

