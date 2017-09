CHE TEMPO CHE FA/ Le pagelle della prima puntata

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

GLI INTERMEZZI COMICI

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto approdano su Rai 1. E se in molti non gradiscono la promozione, lo stesso Fazio teme di non essere all'altezza. "E Lucianina? Sarà adeguata al contesto?", si domanda a inizio trasmissione più impettito che mai. Preoccupazioni ingiustificate: la Littizzetto entra in studio con un ossimoricamente eccentrico abito da sposa. "Mi sono vestita da fiction!". Geniale. "Come ti senti?", chiede Fazio. "Mi sento a Un passo dal cielo, però Tutto può succedere e... Che Dio ci aiuti!". Ma è solo il prologo di una serata all'insegna della grande comicità. Fortissimo il parterre comico di questa prima puntata, che oltre alla Littizzetto vanta Nino Frassica, Vincenzo Salemme e, a suo modo, anche Gigi Marzullo. Toccata e fuga per il supremo Fiorello, interpellato nel bel mezzo dell'intervista al fratello Beppe. Si tratta di un breve intervento etereo, prima video e poi audio. Nella clip, Beppe e Favino litigano sulla location degli studi di Che tempo che fa: "Per promuovere il nostro film ci tocca andare a Rai 3". "No, Rai 1". "Fidatevi", chiosa Rosario, "è a La7". Poi lo chiamano al telefono, e risponde la figlioletta Angelica: "Papà non può, è al telefono con Angela Merkel...". Risate generali. Fiorello è in linea, e parla in egiziano. Questa è per pochi: sarà un caso che il patron de La7 si chiami proprio Urbano... Cairo? Ottimo anche Frassica, che in Che fuori tempo che fa dà il meglio di sé: "Parliamo di novità nei palinsesti. Confermato L'anno che verrà, solo che non è stata ancora decisa la data". Poi la grande verità su Sanremo 2018: "L'avevano proposto a Fazio, ma lui ha chiesto sessanta milioni più la carica da sindaco. Ma almeno la benzina, se la poteva pagare lui? Allora la direzione ha ripiegato su Baglioni".

MUSICA E CINEMA

Quanto agli artisti, l'ospitata di Takagi&Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa si riduce a un misero playback. I quattro non sono per nulla televisivi, e alla domanda (banale) su quale sia il segreto del loro successo Fragola replica: "Non so spiegarlo". Risposta esatta. Successo più che giustificato per Francesco Gabbani, che non si fa cogliere impreparato dalla domanda (difficile) di Marzullo: "La risposta è uguale alla domanda, ma va letta al contrario". Solito eclettismo per la sua Pachidermi e Pappagalli. Dall'elettropop alle colonne sonore, con il maestro Ennio Morricone: "Fare sono due parole, Fa e Re. Non è un caso che siano due note musicali". Standing ovation per lui. A rappresentare la settima arte, anche Elio Germano e Miriam Leone. "Ma quant'è bravo Germano?" viene da chiedersi, a ragione. La Leone lo accompagna nel tour promozionale di In arte Nino, la fiction che ripercorre gli esordi del grande Nino Manfredi. Al tavolo sono presenti due Miss Italia: la seconda è Alice Rachele Arlanch, ancora un po' impacciata nel suo inedito ruolo da reginetta. Gregorio Paltrinieri è senz'altro più sfrontato, e parla con orgoglio degli innumerevoli titoli olimpici collezionati negli ultimi anni. E Fazio? Niente da dichiarare, e questo è tutto dire.

