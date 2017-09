COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO/ Su La5 il film con Audrey Tautou (oggi, 25 settembre 2017)

il film biografico in prima serata su La5

NEL CAST ANCHE AUDREY TAUTOU

Coco avant Chanel - L'amore prima del mito, il film in onda su La5 oggi, lunedì 25 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere biografica che è stata diretta nel 2009 da Anne Fontaine (Agnus Dei, Two mothers, Gemma Bovary) ed interpretata da Audrey Tautou (Il favoloso mondo di Amelie, Il Codice Da Vinci, Una lunga domenica di passioni), Alessandro Nivola (Jurassic park III, Face off - Due facce di un assassino, American hustle - L'apparenza inganna) e Benoit Poelvoorde (Dio esiste e vive a Bruxelles, Il cameraman e l'assassino, Niente da dichiarare?). Il film narrala biografia di Coco Chanel, dai suoi esordi in totale povertà fino alla fondazione della sua casa di alta moda. Il film narra la biografia di Gabrielle Bonheur Chanel, nota con il celeberrimo soprannome di Coco. La stilista, nata nel 1883 e spentasi nel 1971, ha rivoluzionato il modo di intendere la moda femminile. Nel film vengono narrate le sue origini povere e i suoi primi amori, che la porteranno a fondare la sua celeberrima casa di moda. Il film ha ottenuto un buonissimo successo, incassando a livello mondiale oltre 50 milioni di dollari. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO, LA TRAMA DEL FILM

Gabrielle (Audrey Tatou) è una giovane sartina in un negozio di abbigliamento. E' cresciuta in un orfanotrofio dopo essere stata abbandonata dal padre. Di sera, nonostante la scarsa abilità, canta in un locale equivoco per militari dove il vino scorre a fiumi. Lì conosce Etienne Balsan (Benoit Poelvoorde), un ricco imprenditore con la passione per le donne, il vino e le scommesse sui cavalli, che la introduce in un mondo fatto di agi e lusso. Questo mondo non si adatta però alle abitudini di Gabrielle, abituata ad una realtà più povera ma meno oziosa, dove il lavoro è tutto. Etienne è opprimente, ma le permette di finanziare la sua passione per la realizzazione di cappelli e abiti. Gabrielle conosce quindi Boy Capel (Alessandr Nivola), un nobile inglese che corrisponde il suo amore e le permette finalmente di sbocciare, assecondando la sua vera passione per l'alta moda.

© Riproduzione Riservata.