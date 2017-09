CRIMINAL MINDS 12/ Anticipazioni del 25 settembre: il fratello di Tara è nelle mani di Mr Graffio?

Criminal Minds 12, in prima Tv su Rai 2

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 25 settembre 2017, andrà in onda due nuovi episodi di Criminal Minds 12, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Immagine speculare" e "Lo spaventapasseri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Garcia (Kirsten Vangsness) cerca in tutti i modi di conquistare le simpatie di Luke (Adam Rodriguez) facendo alcuni regali eccentrici al cane Roxy. Subito dopo, la squadra viene informata del massacro di una famiglia, in cui solo l'adolescente Amanda (Kaylee Bryant) è rimasta illesa. Al momento dell'omicidio si trovava infatti fuori casa per via di una festa con gli amici. Il BAU vola quindi in Minnesota e conclude che l'SI potrebbe aver agito per vendetta ed Amanda potrebbe rientrare nelle prossime mire del killer. Indagando a fondo nella vita della famiglia, si scopre che Scott Bergstrom (Vishesh Chachra) assumeva vicodin in seguito ad un incidente, mentre la moglie aveva una relazione con un altro uomo.

I sospetti si spostano poi verso la stessa Amanda, dato che la ragazza erediterà 100 mila dollari dall'assicurazione sulla vita dei genitori ed in più risulta che abbia ricattato l'amante della madre poco tempo prima. Quando un altro omicidio familiare viene compiuto poco tempo dopo, la squadra inizia ad indagare sul possibile collegamento fra Amanda e Matthew (Dalton E. Gray), l'altro adolescente sopravvissuto. I due frequentano infatti la stessa scuola e grazie a Garcia si scopre che erano due bulli. Rossi (Joe Mantegna) si concentra quindi su questo particolare, risalendo poi a Kyle (Joey Bragg) un altro adoescente e reale assassino. E' il compleanno di Rossi e come ogni anno da diversi decenni, il serial killer Raider Womb è pronto a rivelargli il luogo in cui trovare una delel sue vecchie vittime.

In seguito, il BAU viene informato della fuga di Yates dalla prigione di massima sicurezza, ma il detenuto si mette in contatto proprio con Rossi. Gli rivela così che questa volta gli fornirà il luogo di sepoltura di una donna che ha ucciso di recente. La squadra decide di coinvolgere nel caso anche le reclute che si trovano in formazione, perché indaghino sul diverso modus operandi di Yates. Nulla tuttavia sembra rivelare chi sarà la sua prossima vittima, mentre la squadra viene informata che Hotch (Thomas Gibson) non rientrerà più in servizio a causa della minaccia di Mr Graffio, ormai a piede libero. Nel frattempo, tre ragazzini scompaiono nel nulla ed il BAU viene chiamato ad indagare, scoprendo che il caso è collegato con un'altra scomparsa avvenuta 30 anni prima. Sul luogo grava inoltre una strana leggenda, secondo cui una casa in particolare è infestata dallo spirito di un defunto. Grazie a questo particolare, Reid (Matthew Gray Gubler) scopre alcuni sospetti su un assistente scolastico, che si rivela poi innocente. Approfondendo i dettagli in loro possesso, gli agenti risaliranno infine verso un ragazzino, che avrebbe ucciso i suoi coetanei e che ha rapito un altro amico nelle ultime ore. Grazie a Reid, l'omicidio verrà tuttavia evitato.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 7 "IMMAGINE SPECULARE"

Tara incontra il fratello minore Gabriel, che al contrario della specialista, non ha mai sfruttato le proprie capacità al meglio. La profiler si ritroverà tuttavia di fronte ad un'altra persona, che afferma di essere il fratello e che è in possesso del suo cellulare, ma è del tutto diverso. Lo sconosciuto è tuttavia informato su diversi particolari della vita di Gabriel e del suo rapporto con la sorella, così come i contrasti vissuti con il padre Albert. Dopo aver effettuato l'arresto, il BAU inizia ad indagare sul caso, ma Emily le impedisce di prendere parte alle ricerche, dato il suo coinvolgimento ed accetta solo che abbia un ruolo minore nel profilo dell'SI.

EPISODIO 8 "LO SPAVENTAPASSERI"

Il BAU vola fino a Washington in seguito a diverse chiamate effettuate al 911 per segnalare una donna in stato di panico. Qualcuno sembra aver assistito inoltre al suo rapimento e la Polizia ha ritrovato in seguito nelle vicinanze di un torrente alcuni corpi di donne uccise in due momenti diversi. Uno dei cadaveri è infatti ormai ridotto a scheletro e l'altro invece è stato legato con un filo spinato. Quando la squadra verrà informata del ritrovamento di altri due colpi, i profiler concluderanno che l'SI è lo stesso di diversi decenni prima e che è sempre stato attivo.

