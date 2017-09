CRISTIANO MALGIOGLIO/ Un personaggio eccentrico senza peli sulla lingua (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2017

LE SUE INTERVISTE AI CONCORRENTI

Cristiano Malgioglio continua a mietere consensi e gradimento da parte del pubblico da casa. Il Grande Fratello Vip 2017 lo ha messo al centro del piccolo schermo di Canale 5 anche per quanto riguarda gli altri inquilini, anche se non tutti sembrano gradire le sue storielle ed il suo modo di fare eccentrico. Malgy, come soprannominato in modo affettuoso, continua ad intrattenere pubblico e concorrenti grazie alle sue famose interviste, con cui permette ai telespettatori di entrare in contatto con i diversi abitanti del Gf Vip. Grazie alle sue finte interviste abbiamo conosciuto più a fondo il dolore di Giulia De Lellis, che ha ripercorso quanto vissuto durante il tremendo terremoto di Amatrice, che ha spazzato via parte della sua famiglia. Abbiamo scoperto inoltre alcuni particolari divertenti su Daniele Bossari e le sue mani e di certo tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'intervento di Malgioglio. Durante la puntata, l'istrionico paroliere ha avuto un ruolo centrale sia grazie al video racconto che in diretta, ed ha manifestato il desiderio di trascorrere ancora il suo tempo nella Stazione Tristopoli non era stata accolta bene inizialmente dal concorrente, che in seguito ha cambiato idea oppure ha scoperto le sue carte. All'entrata di Raoul Bova, Cristiano Malgioglio è stato infatti vittima di uno scherzo della produzione, che gli ha comunicato che sarebbe stato destinato alla Stazione per le successive quattro settimane. Anche se in coppia con Serena Grandi, con cui in settimana aveva avuto da ridire, l'inquilino più in voga della Casa non aveva battuto ciglio. Durante le nomination, Malgioglio ha puntato il dito contro Ivana Mrazova, in quanto la modella è fra i concorrenti del reality con cui è entrato meno in contatto.

CRISTIANO MALGIOGLIO E IL RAPPORTO CON CARMEN DI PIETRO

Il percorso di Cristiano Malgioglio al Gf Vip 2 prosegue senza troppi intoppi, anche se non è raro vederlo pensieroso e forse annoiato. Nonostante il rapporto con i neo Privilegiati stia andando a gonfie vele, il paroliere sembra preferire la compagnia di Carmen Di Pietro, con cui entra in contatto tramite il muro che divide le due metà della Casa. Durante la settimana ha avuto un piccolo scontro con Serena Grandi, a causa dell'eccessivo russare dell'attrice italiana e della sua volontà di porre fine in qualche modo al problema. Cristiano Malgioglio non ha di certo peli sulla lingua, ma le sue parole hanno ferito la Grandi, che è scoppiata infine a piangere ed ha minacciato di voler lasciare il reality. I due hanno trovato poi modo di riappacificarsi con un grande abbraccio e lacrime da parte di entrambi. Durante un siparietto canoro, Malgioglio si è fatto inoltre male alla gamba sinistra, a causa della pioggia che lo ha fatto scivolare dal podio improvvisato e che lo ha fatto finire contro i binari.

LA SINCERITA' E' IL SUO PUNTO DI FORZA

Rispetto al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2, Cristiano Malgioglio dimostra di aver giocato fin dall'inizio. Non sono rare le sue simpatiche rivisitazioni della realtà, con cui mette in campo tutta la propria creatività. Promotore di divertimento e complice di qualche bicchiere di troppo, i telespettatori di Canale 5 non dimenticano di certo la sua prima doccia alla Stazione, in cui si è lavato vestito. Amato dagli inquilini, è fra i concorrenti della ''vecchia guardia'' a non aver sollevato degli scontri generazionali con gli inquilini più giovani, ma sembra che una persona in particolare non gradisca le sue storielle inventate. Jeremias Rodriguez ama infatti la sincerità e non si è mostrato divertito al modo di fare di Cristiano Malgioglio, sottolineando di non volergli credere più. Il pubblico da casa intanto ama Malgy ed acclama ogni inquadratura che lo riguardi, sintomo che potrebbe far ipotizzare ad una sua possibile vincita.

