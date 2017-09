Carmen Rimauro / Da Uomini e Donne a Temptation Island, l’ex tentatrice torna in tv

Carmen Rimauro

Carmen Rimauro torna in tv. Protagonista assoluta dell’ultima edizione di Temptation Island, Carmen Rimauro è una delle ospiti della puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Carmen Rimauro torna così nello studio del programma di Maria De Filippi per un confronto con Valeria Bigella e Alessio Bruno, la coppia che ha rischiato di rompersi per la sua presenza. All’interno del villaggio di Temptation Island 2017, infatti, Carmen Rimauro ha tentato Alessio Bruno che, sin dal primo giorno, è rimasto affascinato da lei. Nel corso delle settimane trascorse in Sardegna, Alessio e Carmen si sono avvicinati molto e, più volte, il fidanzato di Valeria si è sbilanciato ammettendo un forte interesse nei suoi confronti. Tuttavia, dopo essere andato molto vicino al tradimento, Alessio è tornato sui suoi passi riconquistando Valeria con cui ha poi lasciato il villaggio dell’amore. Carmen Rimauro è così stata pesantemente criticata dal pubblico al punto che anche Alessio ha preso le sue difese. Dopo Temptation Island, Alessio e Carmen si sono sentiti telefonicamente ma tra loro non c’è mai stato più niente.

IL PERCORSO A UOMINI E DONNE

Prima di approdare nel villaggio di Temptation Island 2017 come corteggiatrice, Carmen Rimauro ha tentato di trovare l’amore partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice. Carmen, infatti, nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi ha corteggiato Manuel Vallicella. Timida e riservata, Carmen conquistò subito le attenzioni di Manuel al punto che il pubblico era pronto a scommettere sulla sua scelta. Tuttavia, la Rimauro non riuscì a conquistare definitivamente il cuore dell’ex tronista veronese che, in difficoltà con il suo nuovo ruolo, lasciò il programma senza scegliere. A Temptation Island, poi, Carmen ha dato prova di essere molto più disinvolta ed estroversa al punto che il pubblico si chiede: qual è la vera Carmen? Lo scopriremo tra poco nello studio di Uomini e Donne? In attesa di capirlo, i telespettatori sono convinti che, presto, Carmen potrebbe ripresentarsi in studio per corteggiare i nuovi tronisti, Mattia Marciano e Paolo Crivellin? Andrà davvero così?

© Riproduzione Riservata.