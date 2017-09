COLOMBIANA / Trama film su Italia 1 con Amandla Stenberg e Zoe Saldana (25 settembre 201

Colombiana su Mediaset

UN PARTICOLARE DA NON PERDERE

Una particolare menzione va fatta per la colonna sonora del film Colombiana, o meglio per il brano scelto per la scena finale della pellicola. In sottofondo risuona infatti la voce di Johnny Cash, che ha interpretato una canzone dei Nine Inch Nails, dal titolo Hurt. Anche se in ordine la pellicola è stata ideata per il grande schermo, in Italia la distribuzione è avvenuta solo per la televisione. Il successo del prodotto cinematografico ha inoltre spinto Luc Besson a voler realizzare un sequel, ma i suoi intenti sembrano essere stati rallentati dall'incasso internazionale ottenuto dal film, pari a 61 milioni di dollari e poco al di sopra del budget previsto per le riprese di 40 milioni

COME SEGUIRE IN STREAMING IL FILM

Serata tinta di giallo su Italia 1 con la messa in onda del film Colombiana che potremo seguire a partire dalle 21.15. Sicuramente sono tanti i motivi per seguire il film dall'inizio alla fine. Di certo non si può evitare di sottolineare la presenza della splendida Zoe Saldana, attrice meravigliosa e davvero molto brava. Il film non è adatto a un'ampia fetta di pubblico perché sicuramente da questo vanno esclusi i giovanissimi e anche chi magari non apprezza tantissimo il genere. Di certo i più piccoli potrebbero seguirlo solo se accompagnati anche per la forza delle immagini oltre all'intensità della trama. Staremo a vedere quale sarà la risposta del pubblico che di solito durante la messa in onda di film commenta prontamente sui social network. Il pubblico di Imdb (Internet Movie Database) lo premia con una sufficienza piena, un bel 6.4 su 10 grazie a oltre 80mila giudizi. Il trailer, clicca qui per il video, ci offre diversi spunti per capire di fronte a che tipo di film ci troviamo. Colombiana va in onda in prima serata su Italia 1 e lo potremo seguire anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

COLOMBIANA, LA TRAMA DEL FILM

Il primetime di Italia 1 di oggi, lunedì 25 settembre 2017, sarà dedicato alla messa in onda del film Colombiana diretto da Olivier Megaton. La pellicola, distribuita nel 2011, verrà trasmessa dalle 21.15 ed è stata scritta dal famoso regista e attore Luc Besson, che ne ha curato anche la produzione al fianco di Gareth Upton e Pierre-Ange Le Pogam. Nel ruolo di protagonista troviamo la giovane attrice Amdanda Stenberg, che conosceremo come Cataleya Restrepo e che al tempo delle riprese aveva appena 13 anni. La sua 'versione' adulta verrà invece interpretata da Zoe Saldana, che reciterà al fianco di attori come Cliff Curtis, Lennie James, Michael Vartan, Jesse Borrego e Jordi Mollà.

La trama del film Colombiana accende i riflettori sulla piccola Cataleya, una bambina che vive con i genitori a Bogotà. Il padre Fabio tuttavia è collegato con il boss mafioso Don Luis, che ha fra i suoi scagnozzi anche Marco. Il padre di Cataleya tuttavia decide un giorno di abbandonare le fila della malavita e comunica la sua scelta al boss, che di contro ordina a Marco di ucciderlo e di eliminare anche la sua famiglia. Fabio però conosce bene il modus operandi dell'ex capo ed è già pronto a lasciare la città con moglie e figlia, ma verrà fermato dagli scagnozzi di Luis prima del tempo. Durante uno scontro fra il padre e i criminali, Catelaya riceve da Fabio un microchip con all'interno alcuni files che dovrà consegnare in seguito all'ambasciata americana per poter riconquistare la libertà. Dopo essere sfuggita alla furia di Marco ed i suoi uomini, la ragazzina raggiunge lo zio Emilio e la nonna, residenti a Chicago, e cerca di organizzare la propria vendetta contro Don Luis. 15 anni più tardi, la protagonista è orami un'abile killer mercenaria ed ha l'abitudine di lasciare sulle diverse scene del crimine la sua firma, un'orchidea colombiana. Anche se la donna cambia spesso nome per via della propria attività criminale, un agente speciale, James Ross, è già sulle sue tracce. Il poliziotto dovrà tuttavia confrontarsi con la CIA e gli uomini di Don Luis infiltrati fra i federali.

