DANIELE BOSSARI/ Il conduttore contro Aida Yespica: tra loro non scorrono buoni rapporti (Grande Fratello Vip)

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

IL MURO CON AIDA YESPICA: LA NOMINATION CONTRO DI LEI

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017 hanno visto Daniele Bossari parzialmente protagonista, anche se per un motivo particolare. E' stato infatti l'unico fra gli ex Stazionati a non puntare il dito contro Serena Grandi, preferendo invece dare la propria nomination ad Aida Yespica. Secondo il conduttore, la showgirl infatti ha messo un muro fra loro e non riesce a capirne il motivo. A sua insaputa, la Yespica ha ascoltato tutto quello che ha detto nel confessionale grazie ai suoi privilegi di Capitano e vincitrice del Club ed ha mostrato un forte fastidio per le sue parole. Sbollita la rabbia, la showgirl si è avvicinata a Bossari per chiarire che il suo carattere è molto chiuso e per questo sta sempre sulle sue, anche se con altri concorrenti della Casa ha dimostrato di essere entrata in maggiore confidenza. Sembra che negli ultimi giorni i due siano riusciti ad entrare più in contatto rispetto alla prima settimana di reality, ma Bossari potrebbe non aver cambiato idea nei confronti della Yespica. Il concorrente non è inoltre fra i più ritardatari dei Privilegiati, preferendo andare a dormire presto. Questo aspetto lo posiziona automaticamente dalla parte delle 'vecchie guardie' come Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che di contro lo escludono quindi dalle ultime contestazioni dirette ai ragazzi.

UN CONCORRENTE ANCORA DA SCOPRIRE

L'esperienza nella Casa di Daniele Bossari si trova a metà strada: la sua presenza al Gf Vip 2017 non ha portato il pubblico italiano a prendere una posizione netta nei suoi confronti. E questo sia dal punto di vista positivo che negativo. Anche se inizialmente ha spinto molti concorrenti ad alzare il sopracciglio di fronte alle sue pignolerie e allergie, nel tempo Daniele si è fatto conoscere nel suo lato più positivo. In particolare ha trovato un buon punto di incontro con Gianluca Impastato, Ignazio Moser, Ivana Mrazova e Giulia De Lellis, anche se i suoi rapporti sono ottimali anche con Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Insomma, con tutti tranne che con Aida Yespica, che per ora sembra non essersi legata al dito il fatto che le abbia dato la sua nomination. Grazie all'intervista di Cristiano Malgioglio ha inoltre rivelato alcuni particolari del suo mestiere, mentre sembra non avere alcun problema nell'esporsi dal punto di vista personale.

DANIELE BOSSARI COME CONTINUERA' LA SUA AVVENTURA AL GRANDE FRATELLO VIP?

Per ora la permanenza di Daniele Bossari al Gf Vip 2 è ancora incerta. Il pubblico infatti non lo ha ancora inquadrato, anche se rispetto a molti altri concorrenti è di certo il più visibile dal punto di vista televisivo. Affabile ed alla mano, Daniele potrebbe riuscire a proseguire la sua avventura in sordina, senza creare troppi scalpori o provocare scontri con gli altri inquilini. Sembra che solo l'indifferenza, come quella di Aida Yespica, possa farlo indispettire, mentre dal punto di vista operativo è forse il primo fra tutti ad offrire il proprio aiuto agli altri. Una caratteristica evidente fin dal suo ingresso nella Stazione, in cui ha manifestato subito il proprio desiderio di rendersi utile nelle faccende domestiche.

© Riproduzione Riservata.