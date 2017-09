DELITTO SULL'AUTOSTRADA/ Su Iris il film con Tomas Milian (oggi, 25 settembre 2017)

il film comico in seconda serata su Iris

NEL CAST TOMAS MILIAN

Delitto sull'austrada, il film in onda su Iris oggi, lunedì 25 settembre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola comica del 1982 che è stata diretta da Bruno Corbucci e vede un cast composto da Tomas Milian, Viola Valentino, Bombolo, Olimpia Di Nardo e Paco Fabrini. Bombolo è stato un famosissimo comico romano molto attivo tra gli anni 70 ed 80. Tra i suoi film più celebri ricordiamo I carabbinieri, Una vacanza del cactus, Il marito in vacanza, Il sommergibile più pazzo del mondo e Sfrattato cerca caso equo canone. Viola Valentino, che nel film veste i panni di Anna Danti, è nota la grande pubblico come cantante. Tra i suoi successo più celebri ricordiamo Comprami e Romantici. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DELITTO SULL'AUTOSTRADA, LA TRAMA DEL FILM

L'ispettore Giraldi è chiamato ad indagare circa un misterioso omicidio. Un camionista è stato assassinato in prossimità dell'autostrada A1. Per scoprire maggiori particolari su cui poter indagare, Giraldi decide di andare sotto copertura fingendosi un camionista. Assume così, la falsa identità di Luigi Rossi. Poco dopo scopre che ad uccidere il camionista è stata una banda di criminale che aveva un conto in sospeso con il fratello della vittima. L'ispettore brancola nel buio e non riesce a scoprire le identità dei mandanti. Inoltre anche il fratello del camionista ucciso viene ammazzato dalla banda criminale. Con la speranza di raccogliere nuovi elementi, Giraldi continua la sua missione sotto copertura. Nel frattempo si innamora di Anna Danti, una cantante in erba con la quale instaura fin da subito una relazione. Rimasto ormai senza un soldo e più che mai deciso a sgominare la banda, Giraldi decide di infiltrarsi tra i criminali. Finalmente riesce a riconoscere i componenti della gang ma non arrivare a scoprire chi è al comando. Per uno scherzo del destino la copertura dell'ispettore salta e subito dopo Giraldi rischia di essere ucciso dalla banda. Si salva solo grazie all'intervento della squadra di lottatori guidata da Venticello.

