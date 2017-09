Edoardo Ercole / Il figlio di Serena Grandi riabbraccerà sua madre questa sera? (Grande Fratello Vip 2)

Serena Grandi e il figlio Edoardo

Classe 1989, Edoardo Ercole ha 27 anni, ed è nato dopo il brevissimo matrimonio che Serena Grandi ha avuto con l'antiquario Beppe Ercole. I due sono stati sposati dal 1987 fino al 1993. Finita la relazione, Serena Grandi confessò di aver provato un amore profondo per il padre di suo figlio, e che un altro uomo così non l'ha più incontrato. Edoardo, dopo aver conseguito il diploma, ha deciso di continuare gli studi e si è laureato in Scienze della Comunicazione. Il legame con la mamma è fortissimo tanto da farsi un tatuaggio uguale: i due, infatti, hanno deciso di tatuarsi un Oscar. Serena Grandi, impegnata al Grande Fratello Vip, ha confessato l'omosessualità del figlio.

CHI È EDOARDO ERCOLE, FIGLIO DI SERENA GRANDI

Edoardo, intervistato da gay.it, ha espresso un punto di vista sull'accaduto: "È stata una cosa inaspettata. Totalmente inaspettata. A me non ha spaventato la sua rivelazione, ma l’impatto mediatico che c’è stato. Io sono cresciuto, grazie a lei, con la consapevolezza che l’omosessualità è normalità e quindi non mi capacitavo di tutto questo rumore. Ricordati Edo, i gay, hanno realmente una marcia in più!” Lei ci crede davvero. Lei dice da sempre di non sentirsi un’icona gay, ma una friendly convinta. Talvolta, per amor di battuta, noto che crede più lei in certe battaglie, che il mondo gay stesso. Prima di essere un’icona, è una sostenitrice vera". Una presa di posizione di grande spessore umano della Serena Grandi. Ancora oggi l'omofobia è una realtà presente e difficile da sconfiggere. Con la cultura mista alla giusta informazione si possono superare queste brutte barriere che portano all'odio verso chi fa scelte diverse.

