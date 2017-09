Emanuela Tittocchia e Fabio Testi / L'attrice di Centovetrine: "Aspettavo suo figlio ma l'ho perso"

Emanuela Tittocchia e Fabio Testi

Emanuela Tittocchia, intervista da Novella 2000, ha raccontato per la prima volta un segreto davvero doloroso del suo passato e della storia d'amore che ebbe con Fabio Testi. La sua relazione con Fabio Testi ebbe una grande risonanza mediatica nel 2008, dal momento che vide la sua fine praticamente in diretta tv dopo appena sei mesi, nel reality "La Talpa". Quello che non sapevamo è che all'epoca la nota attrice di Centovetrine rimase incinta di Testi, ma subì un aborto spontaneo. Queste le parole rilasciate dall'attrice: "Nel periodo in cui stavo con Fabio Testi, ho scoperto di essere incinta. È accaduto all'inizio della nostra relazione. Avevo un ritardo, pensavo fosse stress. Ero molto sotto pressione. Deve sapere che quando mi sono ammalata di anoressia mi è sparito il ciclo per sette anni, una cosa che può succedere in chi soffre di disturbi alimentari. Inizialmente ho pensato a questo. Poi invece ebbi la notizia di aspettare un bambino".

L'ANNUNCIO SHOCK DI EMANUELA TITTOCCHIA

Il terribile racconto di Emanuela Tittocchia poi continua: "Purtroppo dopo qualche settimana ho perso il bambino. Mi sono colpevolizzata per questo, ho anche pensato che fosse successo per i miei blocchi o perché inconsciamente lo rifiutavo, ma poi ho saputo che succede a molte donne". Ripercorriamo ora la carriera recente dell'attrice. Nel 2008 prende parte al reality show La talpa, dove esce alla prima puntata. Nello stesso anno è coprotagonista del film tv Non smettere di sognare, 8 puntate, regia di Roberto Burchielli. Dal 2010 è curatrice e conduttrice dei servizi “Dai set delle fiction" in onda nelle trasmissioni tv Mattino 5 e Pomeriggio 5. Opinionista e ospite in varie trasmissioni televisive tra cui: Italia sul 2), Buona Domenica, Mattina in famiglia, Pomeriggio 5, Domenica 5. Attualmente è uno dei personaggi fissi di Centovetrine.

