Erminia Ferrari/ Chi è la moglie di Nino Manfredi interpretata da Miriam Leone nel film In arte Nino

Miriam Leone è Erminia Ferrari in 'In arte Nino'

CHI E' LA MOGLIE DI NINO MANFREDI

Erminia Ferrari è conosciuta per essere la moglie di Nino Manfredi, ma anche per essere stata una delle modelle italiane più in vista degli anni '60. Il suo ruolo verrà interpretato da Miriam Leone nel film In Arte Nino, un omaggio ideato dal figlio Luca Manfredi per il padre. Erminia Ferrari ha di recente rilasciato un'intervista su DiPiù in cui ha sottolineato quanto sia stato difficile stare al fianco di un uomo così cupo e burbero come Nino Manfredi, un carattere che si discosta enormemente dalla figura dell'attore così come lo abbiamo conosciuto sul piccolo e grande schermo. L'ex modella si rifiuta inoltre di considerare che il marito sia morto, come avvenuto nel giugno del 2004, dato che il loro amore è stato così grande da essere immortale. Alla luce del forte sentimento che ha sempre nutrito nei confronti di Manfredi, la Ferrari è riuscita persino a perdonargli un tradimento. Il compianto attore ha avuto infatti un'avventura extraconiugale con la traduttrice Svetlana Bogdanova, di origine bulgara, e con cui ha avuto una figlia, Tonina. Si tratta della terza, avuta dopo Luca e Roberta, nati dal suo matrimonio con Erminia e concepita durante le riprese di un film. Il matrimonio fra Erminia Ferrari e Nino Manfredi avverrà nel luglio del '55, un vero e proprio colpo di fulmine che li impegnerà in seguito in un matrimonio durato quasi 50 anni. Bellissima e affascinante, Erminia riuscì infatti a colpire il cuore dell'attore ed infine ad entrare nella sua mente, un viaggio che durante un'intervista a Preziosa Magazine definì "un viaggio splendido in una testa eccezionale".

ERMINIA FERRARI: MIRIAM LEONE LA INTERPRETA IN 'IN ARTE NINO'

Di Nino Manfredi si è raccontato davvero molto, ma In Arte Nino permetterà a Miriam Leone di fornire il punto di vista della moglie dell'attore, Erminia Ferrari. Grazie alla sua presenza nel film, l'attrice sarà al fianco di Elio Germani, che interpreterà il protagonista, per raccontare una fetta inedita della vita di Nino Manfredi. Si tratta infatti degli anni della giovinezza, un'epoca che precede il successo nel mondo dello spettacolo del regista e attore romano e che riguarda in modo diretto anche la moglie. Miriam assumerà infatti il ruolo dell'ex modella italiana, che in seguito all'incontro con Manfredi, deciderà di lasciare la propria carriera per dedicare la propria vita a costruire una famiglia con uno degli uomini più affascinanti che avesse mai conosciuto. Interpretare un ruolo così importante è stato per la Leone un onore ed una responsabilità allo stesso tempo. Durante la conferenza stampa di presentazione del film, l'attrice ha sottolineato proprio alla Ferrari quanto la grandezza di Manfredi sia strettamente collegata alla statura morale della moglie. Per interpretare il suo ruolo, Miriam Leone ha studiato a lungo le movenze dell'ex modella, dato che la sua eleganza è visibile fin dai movimenti e dai gesti. Il tutto in virtù di un amore che l'ha unita per quasi mezzo secolo a Nino Manfredi. La Ferrari ha inoltre visto il lavoro fatto dalla protagonista di Non Uccidere e di tanti altri show di successo, e durante i loro numerosi incontri ha condiviso diversi aneddoti sulla sua vita matrimoniale. Gli stessi che la Leone ha sfruttato per entrare al meglio nelle dinamiche del suo personaggio.

