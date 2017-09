FABIO DE LUIGI/ L’attore comico e la sua (unica) abilità coi selfie (Che fuori tempo che fa)

Fabio De Luigi imita Iginio Massari

L’APPRODO IN TELEVISIONE

Tra gli ospiti della prima puntata di Che fuori tempo che fa ci sarà anche l’attore Fabio De Luigi. Nato nel 1967 a Santarcangelo di Romagna, oltre che imitatore, conduttore e comico, è anche un noto ex giocatore di baseball. La sua carriera sportiva lo ha visto tra l'altro in Serie A1 e in seguito esterno sinistro nel Rimini Baseball, con cui ha giocato fino alla fine degli anni '90. Tre anni più tardi ha ufficializzato la sua relazione con Jelena Ilic, da cui ha avuto Dino, nato nel 2007, e la figlia Lola, nata quattro anni dopo. La sua carriera scoppia invece grazie ai diversi Mai dire della Gialappa's Band, fra cui anche Mai dire Grande Fratello, in cui è stato uno dei personaggi più presenti del programma condotto dal Mago Forest e al fianco di Paola Cortellesi. Nel 2005 debutta invece nella sitcom Love Bugs insieme a Michelle Hunziker e successivamente a Elisabetta Canalis, per poi condurre Apocalypse Now su Rai 1 con Esther Ortega.

FABIO DE LUIGI, L’INTERVISTA SULLE SUE ABILITÀ

L'estate del 2017 ha visto Fabio De Luigi ritornare sui grandi schermi italiani grazie al film Questione di Karma. Ad agosto abbiamo visto invece il comico ritornare in radio grazie a Zerbinator, il programma di Rudy Zerbi andato in onda fino a fine agosto su Radio DeeJay, anche se in quell'occasione il comico è intervenuto solo tramite telefono. Durante l'intervista non sono di certo mancate le risate, soprattutto perché Fabio De Luigi ha rivelato di avere un grande talento: non avere talento. Dalla mancanza di abilità nel suonare qualsiasi tipo di strumento fino alla cucina, senza dimenticare che effettivamente un'abilità la possiede: farsi i selfie. Il tutto per sfuggire a quei fan impacciati nell'immortalarsi con i vip di turno e che spesso impiegano ore anche per un semplice scatto.

