Francesca Cipriani contro Valeria Marini/ "Una donna vuota e di estrema maleducazione" (Pomeriggio 5)

Francesca Cipriani contro Valeria Marini

Non ci sta Francesca Cipriani e nella nuova puntata di Pomeriggio 5 è pronta a chiarire una volta per tutto cosa è accaduto con Valeria Marini. La Cipriani è stata protagonista prima di un forte sfogo su Facebook poi di un'intervista nella quale si è scagliata sulla Marini, rea di averla evitata "come la lebbra" ad un evento e di essersi comportata con lei in modo molto maleducato. Tutto è partito da uno sfogo che la Cipriani ha condiviso sui social e che ha destato grande curiosità. Questo recita: "Sei stata per anni una donna dello spettacolo che ammiravo..fin da piccola ti seguivo nei varietà...ma da ieri ho capito che la tua simpatia non è vera.... solo quando si accendono i riflettori cerchi di esserlo..hai quasi vent'anni più di me e dovresti darmi dei consigli invece non volevi apparire vicino a me in una registrazione avvenuta ieri....dicendo agli autori che se c'ero io tu andavi via".

ATTACCO AL VELENO DI FRANCESCA CIPRIANI

La Cipriani non si ferma e anzi aggiunge con durezza: "dato che il tuo stile e il tuo essere pensavo mi assomigliassero....invece la mia anima non ha nulla a che fare con la tua...sei stata una delusione...sei una donna vuota....dove oltre alle paillettes creme e trucchi non c'è nulla....mi dispiace dire questo ma sei stata vergognosa e di una estrema maleducazione. Ora posso dire non vorrei mai diventare come te..dissociandomi completamente dalla tua persona". Pur non facendo nomi, i fan comprendono che l'attacco sia rivolto a Valeria Marini, tesi confermata da un'intervista rilasciata di recente ad un noto settimanale nella quale la showgirl ha confermato tutto. Nuovi dettagli saranno però svelati oggi nello studio di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso.

