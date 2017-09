Francesco Monte/ Il fidanzato di Cecilia Rodriguez entrerà nella casa?

Francesco Monte

Francesco Monte nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2017? Il tronista di Uomini e donne potrebbe essere il nuovo ospite del reality show di Canale 5 e tutto per via di quello che è successo in questa settimana e per le parole di Cecilia Rodriguez. La bella argentina, durante una conversazione in casa, ha rivelato alcune cose del suo fidanzato ma, soprattutto, ha lanciato qualche frecciatina alla sua ex, Teresanna Pugliese che ha risposto sui social sottolineando di aver capito quello che è successo. Tutto questo sarà argomento di discussione anche in casa questa sera? Sicuramente no visto che da sempre Francesco Monte è restio a parlare di questioni private figuriamoci poi di Teresanna Pugliese, una delle donne che ha più amato negli anni. Ma chi è Francesco Monte?

FRANCESCO MONTE ENTRA IN CASA?

Il pugliese si è buttato a capofitto nella recitazione, cominciando dalla scuola, ma in tempi non sospetti è stato uno dei protagonisti di Uomini e donne e del trono classico. Il giovane ha iniziano la sua "carriera" tra i corteggiatori di Teresanna Pugliese facendosi notare per la sua timidezza e i suoi occhi ma tutto è cambiato quando la napoletana decide di non sceglierlo preferendogli un altro uomo per poi pentirsi. Francesco Monte prese poi il posto di tronista nel programma e, ad un passo dalla scelta, ecco che da quelle scale scese proprio Teresanna Pugliese. Furono due anni di grandi ascolti e di grosso seguito per il trono classico ma quando la loro storia finì i fan presero di mira poi Cecilia Rodriguez, neo fidanzata di Francesco Monte. Da allora sono ormai passati degli anni e si parla già di un matrimonio, sarà il GF Vip il trampolino giusto?

