GIANLUCA IMPASTATO/ Pochi sorrisi e poca solarità per il comico: come mai? (Grande Fratello Vip 2017)

Gianluca Impastato al Grande Fratello Vip 2017

UN COMICO SEMPRE PIU' SERIO

Il Grande Fratello Vip 2017 sembra aver spento la vena comica di Gianluca Impastato. A discapito delle premesse regalate dal suo video di presentazione, il comico italiano è diventato sempre più serio con il trascorrere del tempo. Durante la seconda tornata di nomination, Impastato ha dato la sua nomination a Serena Grandi, come Cristiano Malgioglio, Aida Yespica e Ignazio Moser. I concorrenti hanno infatti visto come l'attrice e regista si sia poco integrata con il resto degli inquilini della Casa, almeno a confronto con gli altri. Il comico intanto continua a dimostrare una forte vicinanza con Moser, Malgioglio e Giulia De Lellis, oltre che con Ivana Mrazova e la Yespica. Le ultime due in particolare rientrano nel gradimento di Impastato, che in più di un'occasione si è lanciato in apprezzamenti riguardo alla loro forma fisica. Sembra tra l'altro che i nuovi Privilegiati abbiano già creato dei sottogruppi, in cui Gianluca, Daniele Bossari e Moser formano un trio molto unito.

IL LEGAME CON IGNAZIO MOSER

In questa seconda settimana di Gf Vip 2017, Gianluca Impastato ha trascorso ancora più tempo con Ignazio Moser, a cui ha raccontato alcuni viaggi effettuati nell'ultimo periodo. In particolare ha parlato della sua visita in Giappone, riuscendo ad attirare l'ammirazione del coinquilino. Il comico rientra inoltre fra i concorrenti che sono stati colpiti maggiormente dal trasferimento dalla Casa più ricca a quella più disagiata. La prima metà della settimana si è infatti concentrata su questo argomento più che su ogni altro, fatta eccezione per il rapido mutamento del tempo. Impastato dimostra così di aver perso gran parte del suo entusiasmo, particolare che lo aveva spinto ad affrontare la sfida del reality. A parte qualche sorriso strappato a tratti, l'umore del comico diventa sempre più nero con il trascorrere delle ore. Il sodalizio con Moser e Bossari per ora lo salva da eventuali nomination da parte dei due inquilini, ma potrebbe ugualmente rientrare nelle mire di qualche altro concorrente. Bisogna trovare il modo di fare la differenza.

GIANLUCA IMPASTATO RITROVERA' L'ALLEGRIA?

Per proseguire la sua avventura nel Gf Vip 2, Gianluca Impastato dovrà ritrovare innanzitutto la verve di un tempo. La Casa ha bisogno di risate e sorrisi, di battute e leggerezze. Gli ultimi giorni hanno comportato infatti diversi scontri ed anche se il comico è riuscito a rimanere fuori dalle liti, rimangono comunque elementi che potrebbero appesantire ulteriormente il clima fra concorrenti. Impastato non ha ovviamente la bacchetta magica, ma potrebbe fare molto per creare una maggiore armonia all'interno della Casa. Peculiarità che finora non ha sfruttato a dovere. Sembra invece che l'aria di negatività che si respira nella struttura del reality abbia influenzato lo stesso artista, che ora si ritrova sempre più cupo.

