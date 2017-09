GIULIA DE LELLIS/ E’ fra gli avversari più pericolosi: è molto amata dal pubblico (Grande Fratello Vip 2017)

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017

FESTEGGIA IL SUO MESIVERSARIO CON ANDREA DAMANTE

Giulia De Lellis ha già conquistato una gran parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 e non bisogna dimenticare di certo che ha un fanbase pronta a sostenerla a spada tratta. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra tuttavia preoccupata dalla distanza dal fidanzato Andrea Damante, con cui ha festeggiato questa settimana il 15esimo mesiversario. Dopo aver rivelato particolari hot ed aver approfondito una tragedia che ha colpito la sua famiglia, l'esperienza di Giulia nella Casa sembra scorrere tranquilla e senza troppi intoppi. Durante la seconda diretta ha deciso inoltre di dare la sua nomination a Serena Grandi come la maggior parte dei concorrenti, per via del fare scostante dell'attrice, l'unica a non aver trovato un punto di incontro con gli altri inquilini. Giulia rimane fra l'altro fra le più operative nella Casa, al pari di Ivana Mrazova, con cui ha stretto un forte legame. Il cambio di location ha spinto inoltre la ragazza a sentire una forte nostalgia di Tristopoli, così come Gianluca Impastato e Ivana. Durante la settimana in Stazione, i concorrenti hanno infatti vissuto diverse occasioni di confronto ed intimità, particolari che sembrano invece mancare nella nuova sistemazione.



UN AVVERSARIO DA TEMERE

Giulia De Lellis è fra gli avversari più pericolosi del Gf Vip 2017, un confronto che potrebbe far perdere diversi concorrenti. Per questo gli inquilini della Casa devono giocare d'astuzia prima di lanciarsi in un testa a testa in nomination con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche se questo evento per ora sembra ormai distante. Giulia è tra l'altro molto amata dal pubblico da casa, che la sostiene maggiormente in seguito alle ultime rivelazioni su particolari intimi della sua vita. Metà del lavoro sembra quindi ormai fatto per la ragazza, che non sembra aver grossi problemi con gli altri concorrenti.

GIULIA DE LELLIS CHI NOMINERA' QUESTA SERA?

Giulia De Lellis può avere vita lunga all'interno della Casa del Gf Vip 2. Si trova infatti fra i concorrenti più forti ed ha stretto delle belle amicizie con gli altri Privilegiati, sia uomini che donne. Anche se l'assenza delle nuove interviste di Cristiano Malgioglio ci sta permettendo di non conoscere altre curiosità sulla De Lellis, quest'ultima dimostra di essere una comunicatrice nata e non ha paura di mettersi a nudo. Nella terza diretta, Giulia verrà chiamata a fare una nuova nomination, così come gli altri concorrenti, ma per lei in particolare il compito si farà sempre più difficile. Proprio perché non sono nati scontri forti all'interno della Casa e grazie ai legami che ha stretto in queste due settimane, sarà un problema per lei scegliere a chi dare il prossimo voto. Se la sincerità è il suo forte, come sembra, possiamo ipotizzare tuttavia che Ivana Mrazova non ha nulla da temere: la neo amica di certo la salverà dal baratro.

