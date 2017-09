Gabibbo, Gero Caldarelli/ Striscia la Notizia riparte ma senza l’anima del Big Red: Ricci, “ci mancherà”

Gabibbo

Gero Caldarelli, anima del Gabibbo, è morto lo scorso 20 agosto, a quattro giorni dal suo 75esimo compleanno. Non ha fatto in tempo a poter spegnere le sue candeline così come le 30 del Tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, del quale ha fatto parte dal 1990 fino alla sua scomparsa. La sua morte avvenuta poco più di un mese fa fu annunciata con un comunicato dallo stesso Antonio Ricci, il quale nel salutare per l'ultima volta Gero, ricordò come l'attore fu in grado di dare ad un pupazzo che nasceva come arrogante, quella grazia e quella poesia che solo lui sarebbe riuscito a conferirgli. Caldarelli, quando iniziò ad animare quel pupazzo rosso poi visto anche in altre trasmissioni di Canale 5 come Veline, Cultura Moderna e Paperissima (anche nella variante Sprint) non era affatto un dilettante. Gero, infatti, nasceva come mimo, dopo aver frequentato la celebre scuola del Piccolo Teatro. Prima dell'approdo sul piccolo schermo fondò nel 1974 insieme a Maurizio Nichetti la compagnia e scuola di mimo Quelli di Grock. Ma l'amicizia, ancora prima della collaborazione prettamente professionale, con Antonio Ricci e con Ezio Greggio iniziò sin dai tempi del Drive In, prima di essere scelto come interprete del Gabibbo, il tradizionale pupazzo di Striscia la Notizia, nonché segno distintivo del Tg satirico dell'ammiraglia Mediaset.

IL RICORDO DI ANTONIO RICCI

Gero Caldarelli è e sarà nell'immaginario comune sempre il Gabibbo di Striscia la Notizia. Con la ripartenza della nuova stagione che segna anche la 30esima edizione del programma che arriva puntuale dopo il Tg5, il pupazzo rosso ritorna, ma senza la sua anima originaria. Il patron Antonio Ricci, sin dalla conferenza stampa di presentazione che si è svolta nei giorni scorsi non ha potuto non ricordare, insieme all'importante anniversario della trasmissione, anche la mancanza di uno dei personaggi che ne hanno fatto da sempre parte: "Non possiamo non ricordare il nostro Gero scomparso recentemente. Per anni è stato lui l’omino all’interno del Gabibbo", ha ricordato il creatore del Tg satirico. "Io ed Ezio (Greggio) lo conoscevamo dai tempi del Drive In e ci mancherà", ha aggiunto. Il Gabibbo dunque ritorna, ma sarà lo stesso solo nelle fattezze poiché quella grazia che Ricci ha ricordato sin dall'annuncio della sua morte, solo Gero Caldarelli era capace di offrire ad un semplice pupazzo rosso che negli anni si è trasformato da provocatore in difensore dei cittadini. Al suo posto, dentro il Big Red ci sarà Rocco Gaudimonte, suo degno sostituto, nonostante la grande responsabilità affidatagli.

