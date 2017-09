Giuseppe Geppy Lamma/ Chi è il fidanzato di Aida Yespica: il video messaggio a Verissimo

Aida Yespica

Si chiama Giuseppe Lamma, meglio noto come Geppy, ed è l'attuale fidanzato di Aida Yespica. L'imprenditore napoletano trentenne è insieme alla showgirl ormai da qualche mese dopo un vero e proprio colpo di filmine, almeno secondo quanto lei stessa ha rivelato al settimanale Spy qualche settimana prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Per tutti il suo arrivo nella casa sarà una ‘prova d’amore’ visto che la relazione ha subito questo stop per via della sua entrata nella casa. Le cose non sono cambiate per loro visto che Aida continua a parlare di lui allontanando tutti i possibili "avventori" proprio in nome di questo suo fidanzato.

IL VIDEO MESSAGGIO A VERISSIMO

Lui, da fuori la casa, non si arrende e continua a pensare alla sua Aida tanto da preparare per lei un video messaggio che oggi potrebbe essere recapitato nella casa alla sua amata. Il video è stato mandato in onda sabato pomeriggio durante la puntata di Verissimo (che potete vedere cliccando qui) e in cui Lamma dice: "Ciao amore, spero che il Grande Fratello ti possa far recapitare al più presto questo mio messaggio. Volevo dirti che ti guardo sempre e ti penso. Sono fiero di te e di come ti stai comportando. Io sto bene ed è tutto tranquillo. Sono qui ad aspettarti, un bacio". Al momento non ci sono notizie ufficiali su quello che succederà questa sera e se Lamma entrerà nalla casa ma quello che è certo è che potremo sentire ancora parlare di lui.

© Riproduzione Riservata.