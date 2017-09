Grande Fratello Vip 2017 ed.2/ Anticipazioni, diretta e nomination: nuovo concorrente in Casa? (25 settembre)

Grande Fratello Vip 2, anticipazioni

La terza puntata del Grande Fratello Vip, sta per andare in onda. Stasera, lunedì 25 settembre 2017, Ilary Blasi tornerà in studio per il nuovo appuntamento che vedrà una eliminazione tra Serena Grandi e Lorenzo Flaherty. Cos'altro succederà in studio? Naturalmente – come tradizione insegna – ci sarà spazio per le nuove nomination così come le sfide, le sorprese e qualche ospite nella Casa. Ci sarà modo anche di far confrontare ancora i concorrenti, per cercare di infiammare delle dinamiche e renderle ancora più interessanti. Proprio Giulia De Lellis, parlando con il resto dei suoi amici, aveva confessato che Andrea Damante e gli altri, avevano avuto i primi litigi interessanti dopo circa tre settimane di convivenza: cosa succederà stasera? Le anticipazioni ci riferiscono che proprio Giulia, potrebbe essere una delle protagoniste ufficiali del nuovo appuntamento in prime time sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. L'ex corteggiatrice, potrebbe anche ricevere la visita del fidanzato, presente in studio la scorsa puntata. Ma non finisce qui... secondo le ultime news infatti, sembra che non corra buon sangue tra la fashion blogger e Cecilia Rodriguez: questo aspetto verrà evidenziato dal buon Alfonso Signorini?

Grande Fratello Vip 2017, Jeremias si confronta con Carla?

La scorsa settimana, Carla Cruz ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. La modella ed ex fidanzata di Simone Rugiati, ha confessato di avere avuto più di qualche avvicinamento con Jeremias, fratello minore di Belen Rodriguez che nella Casa, vale come concorrente unico al fianco della sorella Cecilia. Lui però, una volta eliminata, non è stato molto carino con lei, accusandola di “tirarsela”. Inoltre, proprio Jeremias pare avere un altro interesse fuori e le anticipazioni parlano di passione nei confronti di una commessa. Ci sarà il confronto faccia a faccia con Carla? La modella non ha catturato l'attenzione del pubblico e quindi non sappiamo se questo aspetto verrà approfondito oppure no. Di contro, Jeremias si presenta già come uno dei papabili vincitori di questa seconda edizione del reality show prodotto da Endemol. Ed infatti, durante un confronto la scorsa settimana, anche Signorini gli ha chiesto scusa per averlo apostrofato (in precedenza) solo come “il fratello di...”.

Aida Yespica, la più gettonata: un nuovo concorrente in Casa?

Ed intanto, Alfonso Signorini ha confessato che dovrebbe entrare un nuovo concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip: chi varcherà l'ambita porta rossa del reality show? Attualmente le anticipazioni non rivelano altro. Potrebbe trattarsi di un concorrente della passata stagione? Le ultime news infatti, parlano anche di entrata in scena temporanea in stile Raoul Bova durante la scorsa settimana. Ed intanto, gli estimatori del programma non riescono a decidersi: fuori Serena Grandi oppure Lorenzo Flaherty? Sicuramente l'attore ha regalato al pubblico più emozioni della burrosa donna che sembra oltre che molto confusa e assente, anche un po' insofferente. In Casa poi, oltre ad un poco di noia pare che ci sia desiderio di amore. Ed infatti, tra le bellezze della Casa, gli occhi sono tutti puntati su Aida Yespica, già considerata come la bomba sexy della residenza di Cinecittà. A contendersi le sue attenzioni, ci sono già Gianluca Impastato, Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez. Cosa ne penserà il fidanzato che l'aspetta fuori? Staremo a vedere se stasera si svilupperanno anche queste bollenti dinamiche.

© Riproduzione Riservata.