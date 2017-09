IGNAZIO MOSER/ Annebbiato tra AIda Yespica e Ivana Mrazova: flirt in arrivo? (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

UN POSSIBILE FLIRT IN ARRIVO?

Ignazio Moser continua a rimanere fra i concorrenti più oscurati della Casa del Grande Fratello Vip 2017. In questa seconda settimana di reality, il pubblico ha potuto conoscere forse qualcosa di più sul suo conto rispetto ai giorni successivi all'ingresso, ma nulla che faccia pensare ad un possibile gradimento da parte dei telespettatori. Moser continua ad avere un rapporto stretto con Cristiano Malgioglio, Gianluca Impastato e Daniele Bossari, con cui lo abbiamo sentito parlare davvero di tutto. Dai viaggi in giro per il mondo fino agli episodi eclatanti e macabri compiuti dal leader della Corea del Nord, ma è anche vero che finora il suo ruolo è rimasto più in ombra rispetto a quello di tanti altri inquilini. E' possibile però che Moser si renda protagonista del prossimo flirt della Casa, dato che i suoi occhi sembrano non staccarsi da Aida Yespica. Il concorrente del resto ha ammesso di provare una forte attrazione nei suoi confronti, anche se negli ultimi giorni di questa seconda settimana lo abbiamo visto legare anche con Ivana Mrazova. La modella sembra aver colpito nel segno e non solo: durante una tarda mattina in piscina, Ignazio Moser ha fatto sapere di essersi eccitato alla vista di una delle due donne.

IGNAZIO MOSER SARA' A RISCHIO NOMINATION?

Ignazio Moser è riuscito a salvarsi dalla prima tornata di nomination, ma il Grande Fratello Vip 2017 potrebbe riportarlo presto fra i papabili all'uscita. Le prossime votazioni potrebbero vedere le due fazioni della Casa divise come accaduto nella seconda diretta e questo vuol dire che dovrebbe scontrarsi fra concorrenti molto più forti. Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio sembrano quasi intoccabili, mentre Moser sembra più a rischio al fianco del neo amico Daniele Bossari. Attirare il favore dei telespettatori appare tuttavia un compito oneroso e visto che non si può fare leva solo sulla simpatia, il concorrente dovrebbe puntare tutto sull'ottenere un ruolo di primo piano nella casa. Particolare che finora sembra non aver considerato, dato che è possibile vederlo più seduto che all'opera.

COME SE LA CAVERA' QUESTA SERA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO?

Ignazio Moser ha ancora tanta strada da percorrere al Gf Vip 2017, ma non è detto che possa riuscire a prolungare la sua permanenza nel programma. Anche se siamo solo alla seconda settimana di reality, il gioco fra i diversi concorrenti appare già duro, soprattutto perché la bilancia pende nettamente a favore di Cristiano Malgioglio per quanto riguarda i Privilegiati e Simona Izzo per gli Stazionati. L'attrice tuttavia è a rischio perché sgradita agli occhi degli altri coinquilini e potrebbe addirittura fare in modo di condizionare le prossime nomination. Ignazio Moser per ora sembra invece muoversi senza cognizione, mentre sarebbe meglio programmare già un piano d'azione per poter precludersi una prossima uscita. Sempre che non sia nei suoi desideri terminare al più presto l'avventura di Canale 5.

© Riproduzione Riservata.