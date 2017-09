IL PESCE INNAMORATO/ Su Canale Nove il film con Leonardo Pieraccioni (oggi, 25 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Canale Nove

LEONARDO PIERACCIONI ALLA REGIA

Il pesce innamorato, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 25 settembre 2017 alle ore 21,10. Una commedia italiana del 1999 che è stata prodotta da Vittorio Cecchi Gori per la regia di Leonardo Pieraccioni che oltre ad essere il principale protagonista si è anche occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Claudio Guidetti, il montaggio è stato eseguito da Mirco Garron ed il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Arnaldo Catinari. Nel cast, oltre allo stesso Pieraccioni ci sono Yamila Diaz, Paolo Hendel, Rodolfo Corsato, Gabriella Pession, Patrizia Loreti e Sergio Forconi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PESCE INNAMORATO, LA TRAMA DEL FILM

Arturo è un uomo di 40 anni che vive in maniera abbastanza felicemente in Toscana in un piccolo centro di provincia. La sua vita è scandita dalle difficoltà di riuscire a trovare la donna ideale in grado di renderlo felice e dalle otto ore giornaliere che dedica alla sua professione di falegname. Un mestiere che è stato tramando di generazione in generazione nella sua famiglia e che lui ama tantissimo anche se non gli permette di guadagnare tantissimo. Nei ritagli di giornata e dunque nel tempo libero, Arturo ha interpreso l’hobby di scrivere delle storie fiabesche per i più piccoli. Questa sua passione ben presto diventerà la sua nuova professione. Infatti, per caso uno dei suoi racconti finisce sulla scrivania di un importante editore che conquistato dalla storia, convoca Arturo per concordare un contratto di collaborazione finalizzato alla pubblicazione ad un libro di favole per bambini da lui stesso scritto. Arturo ovviamente accetta ed in pochissime settimane ottiene un enorme successo tant’è che si vede costretto a passare molto del suo tempo in viaggio per incontri di lancio dello stesso libro. Durante un incontro nei presso di una importante libreria, Arturo incontra una bellissima donna di nome Matilde. Tra i due l’attrazione è immediatamente molto forte e non passa tanto tempo prima che tra di loro scatti la passione. Infatti, Arturo e Matilde dopo aver cenato insieme si lasciano andare ad una notte di passione. Come in un favola, i due innamorati il giorno seguente si perdono di vista con l’uomo costretto a ripartire alla volta di una nuova tappa del suo tour promozionale. A distanza di quindici anni da quella splendida notte, le vite di Arturo e Matilde sono profondamente cambiate. Lui, stanco dei tanti impegni imposti dalla vita di scrittore ha deciso di ritornarsene nella sua cittadina dove ha costruito un bellissima casa di legno proprio come descritta in una delle storie. Matilde invece ha un figlio di 14 anni ed è in procinto di sposare un uomo di cui non è pienamente convinta. I due si re-incontrano e come se il tempo non fosse mai passato, riallacciano quella passione mai sopita.

