IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 25 settembre: Emilia torna il libertà grazie a Maria

Il Segreto

Il peggio è passato per la famiglia Castaneda che, grazie al provvidenziale arrivo a Puente Viejo di Maria, ha potuto scoprire la verità sulla confessione di Maria. Nella puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20, non ci saranno più dubbi sull'identità del vero colpevole dell'assassinio di Sol e la moglie di Alfonso non avrà più motivo di restare in carcere. Dopo giorni all'insegna dei dubbi e della disperazione, Emilia verrà rimessa in libertà e potrà riabbracciare tutti i suoi cari. Per un problema che finisce, ce n'è però uno che si fa sempre più complesso: a Los Manantiales Ismale continuerà a portare avanti il suo piano per mettere in cattiva luce Matias agli occhi della famiglia Dos Casas. E per farlo, metterà in Hernando e Beatriz il sospetto che proprio il giovane Castaneda possa avere parlato con i giornalisti, raccontando loro gli errori commessi nei laboratori della sorgente. Quelle parole faranno fin da subito breccia nella mente di Beatriz e Hernando, mentre ben diverso sarà il caso di Camila e Rogelia.

Raimundo è pronto a perdonare Donna Francisca?

Gli intrighi commessi da Donna Francisca non saranno più un mistero oggi a Il Segreto. La ricca signora dovrà fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni che potrebbero portare ad una nuova rottura con Raimundo, l'uomo che non ha mai smesso di amare. Dopo la liberazione di Emilia, avvenuta grazie al provvidenziale arrivo da Cuba di Maria, il patriarca Ulloa deciderà di dare le dimissioni dall'incarico governativo in precedenza ottuto grazie all'intervento di Cristobal Garrigues. In seguito, avrà un duro faccia a faccia con Donna Francisca, alla quale chiederà chiarimenti sulle sue precedenti azioni: la Montenegro ammetterà le sue colpe e chiederò al suo ex amante di perdonarla, senza però ottenere da lui la risposta che aveva sperato. Sarà questo l'inizio di una nuova ostilità tra la coppia più longeva della telenovela spagnola?

