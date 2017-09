IVANA MRAZOVA/ Un dolce uscito ''male'': riuscirà a impegnarsi di più ? (Grande Fratello Vip 2017)

Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip 2017

UN DOLCE POCO INVITANTE

Il primo giorno nella Casa più ricca del Grande Fratello Vip 2017 ha visto Ivana Mrazova più operativa del solito. Il gruppo di concorrenti si è infatti riunito attorno al tavolo per gustare un pranzo preparato da Cristiano Malgioglio, mentre la modella ha preparato un'insalata al fianco di Giulia De Lellis. Un comportamento gioioso che è scaturito fin dalla seconda diretta del reality e precisamente dopo all'annuncio della conduttrice del cambiamento di location per entrambi i gruppi. Ivana è stata votata tra l'altro da Serena Grandi, che ha sottolineato come la sua motivazione fosse collegata all'eccessiva bellezza della super modella. Un grande cambiamento rispetto alla prima ondata di nomination, che aveva messo un punto interrogativo sul futuro di Ivana nella Casa. Sembra che lo spauracchio di dover varcare la porta rossa abbia spinto la concorrente a darsi maggiormente da fare per le operazioni collettive. Peccato che non sempre i risultati si siano rivelati soddisfacenti, come il dolce preparato in una di queste sere. Nonostante l'aspetto invitante, sembra infatti che il gusto non fosse dei migliori ed anche se la concorrente non ha compreso lo scivolone, gli altri inquilini si sono lanciati in un'analisi dettagliata dell'errore presente nella sua ricetta.



IL SEGRETO PER RIMANERE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Ivana Mrazova è fra i pochi ad aver capito che per rimanere nella Casa del Gf Vip 2017 bisogna adottare una tecnica ben precisa. Mentre nella prima settimana di reality l'abbiamo vista per lo più ridere e scherzare con Giulia De Lellis e Aida Yespica, in questi ultimi giorni si è mostrata più propensa a darsi da fare. Ogni minimo errore potrebbe del resto spingere i concorrenti a fare il suo nome nelle prossime nomination e Ivana ha già rischiato l'eliminazione durante la prima ondata di voti. A salvarla è stato solo il televoto, dato che era fra le sfavorite al fianco di Carla Cruz. La Mrazova dovrebbe inoltre pensare di conquistare qualche altro legame nella Casa, a prescindere dall'affinità che si è creata con Giulia, onde evitare che i concorrenti possano darle una nuova nomination per salvare il futuro di qualche altro inquilino più forte.



IVANA MRAZOVA TIRERA' FUORI IL SUO CARATTERE?

Ivana Mrazova ha buone possibilità di rimanere al Gf Vip 2, ma dovrà impegnarsi anche di più di quanto fatto finora. La gara inizia ad essere sempre più difficile e come abbiamo visto i malumori diventano sempre più frequenti. Vuoi la vicinanza fra personalità troppo diverse fra loro, vuoi la costrizione di non poter abbandonare quelle quattro mura. Ivana ha dalla sua parte l'età, che la porta automaticamente fra i favoriti dei concorrenti più giovani, ma allo stesso tempo deve guardarsi le spalle da Malgioglio e Daniele Bossari che potrebbero decidere di nominarla in quanto '''anonima'' rispetto agli altri. Per il resto, la Mrazova sembra aver conquistato Gianluca Impastato e Ignazio Moser, oltre che Giulia De Lellis.

