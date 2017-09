In arte Nino / Su Rai1 il film dedicato a Manfredi: diretto dal figlio Luca con Elio Germano e Miriam Leone

In arte Nino

Lo scorso anno il Roma Fiction Fest si è aperto con questo commovente film nato in ricordo (e intitolato) di Nino Manfredi. L'attore romano è diventato il protagonista assoluto di un profgetto cinematografico interamente dedicato a lui. La pellicola diretta dal figlio Luca, racconta l'attore e la sua straordinaria carriera che vedrete in onda stasera, lunedì 25 settembre, a partire dalle 21.15 sulla rete ammiraglia di Casa Rai. "In arte Nino", questo il nome del film che vedrà Elio Germano indossare i panni del celebre attore che ci ha lasciati il 4 giugno del 2004. Mostro sacro del cinema italiano insieme ad Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Dopo 12 anni dalla sua scomparsa poi, il figlio ha avuto modo di iniziare il suo progetto e di portarlo a termine, fino a regalare al pubblico la parte più vera, viva e talentuosa di Saturnino. Elio Germano, ha confessato di essere un enorme sostenitore di Manfredi e in sintesi, dubitiamo di poter trovare al mondo qualcuno che non apprezzasse la sua immensa arte. Lo scorso 7 dicembre del 2016, la pellicola è stata presentata durante la decima edizione del Roma Fiction Fest, per 100 minuti di immagini, scene e racconti che ci hanno fatto conoscere meglio chi era Nino, il grande Nino Manfredi.

Nel cast Elio Germano

In Arte Nino, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 25 settembre 2017 alle ore 21.25. Una pellicola del 2016 che è stata diretta da Luca Manfredi e che vedrà raccontata dal regista la vita del padre Saturnino detto Nino, uno dei più grandi attori di sempre della storia del cinema italiano. Ad interpretare la parte del grande Nino Manfredi c'è Elio Germano, mentre la moglie Erminia viene interpretata da un'altra attrice che va per la maggiore in questo momento nel cinema italiano, ovvero Miriam Leone. A completare il cast, Stefano Fresi (noto soprattutto in tempi recenti per il suo ruolo nella commedia 'Smetto quando voglio') e poi Duccio Camerini, Leo Gullotta e Anna Ferruzzo. 'In Arte Nino' è una pellicola biografica che racconta venti anni di vita particolarmente significativi della vita di Saturnino Manfredi detto Nino, uno dei più grandi attori cinematografici e teatrali italiani di sempre. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

Nino Manfredi, la sua storia in un film: stasera su Rai1

La pellicola dal titolo "In arte Nino", racconterà la vita, iniziando dagli anni della formazione per poi proseguire con gli esordi. Il film di stasera, si aprirà con Sabatino ricoverato in ospedale per colpa della tubercolosi. Successivamente, si andrà avanti dopo aver vinto la battaglia tra la vita e la morte. Nino si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza e poi scopre di avere una passione incontrollabile: la recitazione. A questo punto, si iscrive all'Accademia d’Arte drammatica Silvio D’Amico. Lì incontra la moglie, l'indossatrice Erminia Ferrari, interpretata da Miriam Leone. La donna è rimasta accanto a lui per cinquant'anni d'amore. Germano, per interpretare Manfredi ha dovuto lavorare sull'accento, proponendo al pubblico un inedito dialetto ciociaro ed anche sulla postura. Un lavoro, il suo, portato avanti con grande umiltà e amore. “Questi grandi artisti erano percepiti dal pubblico quasi come delle persone di casa, perché erano uno specchio della nostra società. Quello era un cinema che aveva come obiettivo raccontare il nostro paese, non si era per forza ossessionati dall’incasso e dal profitto, da queste logiche che oggi sono dominanti. Fare l’attore era come tutti gli altri mestieri, ci si identificava con il proprio lavoro: era un’epoca diversa”, ha confessato Elio Germano durante la presentazione del film.

