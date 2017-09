JEREMIAS RODRIGUEZ/ Oltre a Cecilia, legherà con gli altri inquilini? (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia e Jeremias Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

TRISTEZZA E LACRIME PER IL MASCHIO RODRIGUEZ

Jeremias Rodriguez ha mostrato alle telecamere del Grande Fratello Vip 2017 una forte sensibilità e fragilità. Un atteggiamento duplice, che da un lato gli ha permesso di avvicinarsi alla modella Carla Cruz e dall'altra gli ha consentito di entrare in contatto con il proprio lato tenero. Lo abbiamo visto infatti negli ultimi giorni scivolare nel pianto piuttosto spesso, come messo in luce dai video durante la seconda diretta del reality. Il suo rapporto con lo scomparso nonno lo ha portato infatti a rievocare una forte tristezza, che anche se a parole sembra aver superato, continua a colpirlo dal punto di vista pratico. Per sua fortuna può contare sulla vicinanza della sorella Cecilia, con cui ha un legame molto forte e più simile a quello che esiste fra madre e figlio piuttosto che fra due fratelli. Jeremias non ha dimostrato grande delusione nel vedere che Carla, con cui ha scambiato baci e carezze, che ha dovuto abbandonare in via definitiva la Casa. Ha perso tuttavia una delle poche persone con cui ha avuto più contatti, fatta esclusione di Simona Izzo che continua ad essere uno dei suoi punti di riferimento. Il concorrente ha manifestato invece un forte fastidio verso Cristiano Malgioglio e le sue invenzioni, sottolineando di non voler più credere a nessuna delle sue parole. Mettersi contro il paroliere potrebbe portarlo tuttavia ad attirare lo sfavore del pubblico italiano, che si è schierato con forza dalla parte del cantante.

LE SUE NOMINATION

La strategia messa in atto finora da Jeremias Rodriguez appare oscura. D'accordo con la sorella Cecilia, i due concorrenti hanno infatti deciso di dare la loro nomination a Marco Predolin, forse uno dei pochi inquilini del Grande Fratello Vip 2 con cui hanno stretto un legame. Simona Izzo si è salvata dalla nomination di Jeremias grazie alla vicinanza che hanno avuto fin dal loro ingresso nella Casa e sembra che il ragazzo sia pronto a difendere l'attrice a spada tratta, anche se dovesse andare contro il parere di Cecilia. Entrambi i fratelli devono tuttavia pensare al più presto a come proseguire la loro esperienza nel reality e decidere di mettere alla gogna i personaggi più forti, approfittando dell'attuale numero degli inquilini. Carmen Di Pietro non dovrebbe rientrare per ora nelle loro mire, così come Veronica Angeloni, che è riuscita a trovare un punto di contatto con Cecilia. Non sono esclusi tuttavia prossimi scontri fra i due fratelli in materia di nomination.

CON CHI STRINGERA' AMICIZIA ALL'INTERNO DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 2017?

Nei prossimi giorni di Gf Vip 2017, Jeremias Rodriguez dovrà puntare tutto su un aspetto del proprio carattere che fino ad ora non ha messo in gioco. Sul suo volto è più facile notare un'espressione triste piuttosto che felice, soprattutto ora che Carla Cruz ha abbandonato il reality a causa del televoto del pubblico italiano. Con un appoggio in meno nella Casa, Jeremias può contare davvero su poche persone in Stazione ed esclusa la sorella, con cui forma un unico concorrente, rimane alla fine solo Simona Izzo. Quest'ultima potrebbe presto finire nel mirino degli altri concorrenti e questo comporta che se Jeremias non approfondirà al più presto il legame con gli altri coinquilini, potrebbe ritrovarsi ancora più in difficoltà.

© Riproduzione Riservata.