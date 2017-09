Justin Bieber/ News: il cantante avvistato a Los Angeles con il pastore Carl Lentz

Justin Bieber su Instagram

Negli ultimi giorni, Justin Bieber è stato avvistato a Los Angeles in compagnia del pastore Carl Lentz. La popstar, che così come riporta il Daily Mail si è recata per due giorni di fila in uno studio di registrazione, ancora una volta ha scelto di portare con sé il leader della chiesa di Hillsong a New York City, amico inseparabile con il quale, negli ultimi mesi, è stato avvistato molto spesso dai paparazzi. A spiegare i motivi di questa amicizia è stato lo stesso Bieber, che di recente, sui social e non solo, ha ammesso più volte che il pastore è riuscito a tirare fuori il meglio che c’è in lui. Il divo della musica, così come consuetudine nei suoi viaggi a Los Angeles, ha alloggiato presso l’esclusivo Montage Hotel di Beverly Hills, un albergo molto esclusivo dove una camera ha il costo di 800 dollari a notte e una suite (soluzione generalmente preferita dal cantante) si aggira attorno i 5 mila.

JUSTIN BIEBER, IL SOSTEGNO A BLACK LIVES MATTER

Justin Bieber, con uno degli ultimi post pubblicato su instagram, ha manifestato al mondo intero la sua intenzione di sostenere il movimento Black Lives Matter. Per dire la sua, la popstar canadese ha pubblicato un’immagine con il logo del gruppo, accompagnata da una didascalia che recita esattamente così: “Sono un canadese bianco e non saprò mai che cosa voglia dire essere un afroamericano. Ma quello che so è che sono disposto ad alzarmi in piedi e usare la voce per fare luce sul razzismo, perché è una cosa reale e ora prevale più di quanto non abbia mai visto nella mia vita .. siamo tutti dei bambini di Dio e siamo TUTTI UGUALI”, ha scritto la stella della musica, che solo una settimana fa, insieme ad altri big del mondo dello spettacolo, ha partecipato con grande successo all’evento organizzato da Telethon Hand-in-Hand a sostegno delle popolazioni colpite dagli uragani.

© Riproduzione Riservata.