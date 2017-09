L'ERBA DI GRACE/ Su Cielo il film con Brenda Blethyn Craig Ferguson (oggi, 25 settembre 2017)

il film giallo in prima serata su Cielo

NEL CAST BRENDA BLETHYN E CRAIG FERGUSON

L'erba di Grace, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 25 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere giallo con il titolo in lingua originale Saving Grace che è stata prodotta nel 2000 diretta da Nigel Cole ed interpretata da Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes, Tchéky Karyo e Jamie Foreman. La trama del film è incentrata sulle vicissitudini della protagonista, costretta a dover affrontare guai finanziari molto seri. L'attrice che interpreta Grace, Brenda Blethyn, è un'attrice britannica vincitrice di un Golden Globe ed un Premio BAFTA. Tra le sue interpretazioni più note ricordiamo Guerra e pace, Beyond the sea, London River, Espiazione, Il mezzo scorre il fiume. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ERBA DI GRACE, LA TRAMA DEL FILM

Grace è una signora di mezz'età ricca, spensierata e fortemente appassionata di giardinaggio. Qualsiasi cosa coltivi germoglia in modo straordinario e nel suo quartiere è considerata una vera e propria maga del giardinaggio. L'ingente patrimonio economico di cui può disporre, le permette di poter condurre uno stile di vita decisamente agiato. Improvvisamente suo marito muore in circostanze sospette e poco dopo essere rimasta vedova scopre di un imponente falla finaziaria creata dal marito, che ha dilapidato il loro patrimonio. I titoli azionari non ci sono più e la lussuosa casa in cui abitava viene messa all'asta. Con molta probabilità, l'uomo si è gettato in picchiata da un aereo proprio con l'intenzione di suicidarsi. Ritrovatasi improvvisamente nella condizione di non poter sostenere lo stile di vita di un tempo, Grace cerca in tutti i modi di recuperare la situazione. Tuttavia l'unica soluzione che le verrà in mente sarà quella di coltivare e vendere marijuana. In realtà, Grace rimane vittima di uno spacciatore che intende servirsi delle straordinarie qualità di coltivatrice della donna. Quest'ultima non sa che l'erba che sta coltivando è una droga, tanto da utilizzarla per preparare infusi e tisane che dispensa senza problemi ad amici e vicini. Tuttavia, ignara di tutto ciò, continua imperterrita nella sua nuova attività. Tutto il vicinato è entusiasta del suo prodotto, così come gli spacciatori di Notthing Hill che sembrano apprezzare particolarmente l'erba di Grace.

