L'Isola di Pietro, Gianni Morandi / Reazioni social e anticipazioni seconda puntata: il promo come Despacito

Ieri sera 24 settembre 2017 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di "L'isola di Pietro". La miniserie, che vede protagonista Gianni Morandi, ha suscitato di certo molti commenti sui social, non proprio tutti positivi però. Non si tratta di persone che hanno visto la serie e si sono lamentate o l'hanno bocciata, si tratta più che altro di persone che hanno voluto sottolineare l'insistenza del promo. Ad esempio un utente scrive su twitter: "Oddio oggi finalmente c'è L'isola di Pietro, così non ci rompono più con lo spot". Addirittura l'insistenza della pubblicità della serie viene paragonata all'insistenza con cui questa estate ci è stata riproposta Despacito! A parte questo però ci sono alcuni che hanno visto la serie e l'hanno apprezzata, come molti utenti che hanno scritto semplicemente "Guardando L'isola di Pietro". In generale però sicuramente la serie ieri non avrà raggiunto un alto share, dal momento che faceva concorrenza con la ripresa di Che tempo che fa.

Canale 5 ha mandato ieri sera in onda il primo episodio della miniserie "L'isola di Pietro", ambientata nella bellissima Carloforte in Sardegna. Troveremo la storia di Pietro, interpretato da Gianni Morandi, anche settimana prossima domenica 1 ottobre. Il web già ci rivela le anticipazioni: Elena e Pietro, dopo aver trovato Caterina, riusciranno a parlare con lei e lei racconterà tutto quello che è successo alla festa. Lei pare non saper nulla dell'incendio, ma rivelerà che girava per il locale molta droga. Elena decide di continuare a restare nell'isola, sebbene il pm Annalisa non sia molto d'accordo: Elena si sta infiltrando in un caso non suo e inoltre pare che riafforino i vecchi sentimenti tra lei e Alessandro, che ora sta con la pm. I due vecchi fidanzati però arrivano a litigare nel merito delle indagini, in quanto ci viene rivelato che lei giungerà a credere che Samuele, fratello di Alessandro, c'entri qualcosa con l'incendio alla Tonnara.

