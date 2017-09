LA MOGLIE DI GIANLUCA IMPASTATO/ Chi è? La rivelazione shock: sono stato sposato, ma non l’amavo (Gf Vip 2017)

La moglie di Gianluca Impastato

CHI E' LA MOGLIE DI GIANLUCA IMPASTATO?

La notte nella Casa dei Privilegiati del Grande Fratello Vip 2017 è stata occasione di confidenze. Al centro Gianluca Impastato, che dopo aver strappato qualche sorriso ai coinquilini con le sue risposte al gioco Obbligo o Verità, ha fatto una rivelazione importante sulla propria vita sentimentale. La privacy sulle sue relazioni si era resa evidente ancora prima del suo ingresso nel reality di Canale 5 e quanto ha affermato Impastato lascia intuire il motivo. Durante un dialogo notturno con Giulia De Lellis, Daniele Bossari, Ivana Mrazova e Ignazio Moser, Gianluca Impastato ha infatti rivelato di essere stato sposato alcuni anni fa, ma di essersi reso conto in seguito di non aver mai amato la donna in questione. Lo stupore degli inquilini del Gf Vip 2017 è stato comprensibile quanto immediato, subito mitigato dalle spiegazioni successive dell'ex artista di Colorado. Il comico ha infatti sottolineato di non essersi accorto dell'assenza del sentimento fino a quando non si è innamorato realmnete. E quando è avvenuto, ha continuato, è stato così travolgente da avergli fatto capire che il matrimonio con l'altra donna non era fondato su sentimenti reali. I due sposini comunque hanno avuto un figlio insieme ed ora vivono entrambi una relazione soddisfacente. Impastato ha infatti evidenziato come i loro rapporti siano ottimi, soprattutto perché l'ex moglie ha incontrato un nuovo compagno ed è quindi doppiamente felice che sia riuscita a trovare un nuovo amore.

UN MATRIMONIO DURATO TRE ANNI

Il matrimonio fra Gianluca Impastato, uno dei concorrenti più silenziosi di questa edizione del Grande Fratello Vip, e la donna misteriosa sarebbe durato poco più di tre anni, ha biascicato il comico ammettendo di trovarsi in difficoltà di fronte a quella confessione. La loro conoscenza in realtà sarebbe durata dieci anni in tutto, di cui molti destinati alla pre-convivenza. Una volta unite le vite anche al di sotto dello stesso tetto, le fondamenta già precarie sono evidentemente crollate. I fan del reality hanno tuttavia mostrato un forte apprezzamento per l'apertura dell'artista, soprattutto perché il suo ingresso nella Casa aveva deluso quanti lo vedevano già alle prese con scherzi e sketch di vario tipo. Lo stesso Impastato appena alcuni giorni fa ha ammesso di sentirsi un pesce fuor d'acqua e di essere felice del trasferimento nella metà destinata ai Privilegiati, dove a quanto pare si sente libero di parlare maggiormente di se stesso. Lo dimostra proprio il gioco con cui si è lanciato al fianco dei nuovi compagni d'avventura, in cui ognuno dei presenti si è dovuto sottoporre a domande intime e penitenze in caso di mancata risposta.

LA DICHIARAZIONE SHOCK

La dichiarazione di Gianluca Impastato al Grande Fratello Vip 2 appare tra l'altro più significativa se vista nel contesto in cui è nata. Attorno all'1 della scorsa notte, i Privilegiati si sono ritrovati a scambiarsi conoscenze e confidenze, un'iniziativa da cui tuttavia Daniele Bossari aveva preferito sottrarsi. Proprio in base a questo, Giulia De Lellis ha fatto notare al conduttore che questa sua riservatezza potrebbe portarlo verso una nomination durante la terza diretta, puntando sul fatto che il pubblico da casa preferisce conoscere il più possibile dei concorrenti e che gli stessi inquilini della Casa usano fare leva su questo dettaglio per le loro votazioni. Gianluca Impastato è intervenuto quindi subito dopo la lite sfiorata fra Bossari e De Lellis e c'è da chiedersi se non abbia voluto in qualche modo salvarsi da una possibile nomination, dato che fino ad ora è rimasto piuttosto nell'anonimato.

