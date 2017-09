LINDA EVANGELISTA / L’ex top model oggi è irriconoscibile: l’incredibile trasformazione

Linda Evangelista

Linda Evangelista, con Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni, Helena Christensen e Cindy Crawford, è stata una delle grandi top model degli anni ’90. Linda Evangelista è sempre stata una delle modelle più richieste. Bellissima, algida e con un fisico mozzafiato, la Evangelista è stata il sogno di milioni di uomini nel mondo. A distanza di anni, però, di quella favolosa top model resta ben poco. Oggi, infatti, Linda Evangelista è una donna normale, con diversi chili in più e un aspetto molto distante da quello a cui erano abituati i fans. Linda Evangelista che oggi ha 52 anni è una donna come tante altre. L’ex top model è stata immortalata dai paparazzi durante una sua normale giornata. Look casual, fisico appesantito, occhiali da vista e capelli raccolti in una coda di cavallo: Linda Evangelista è decisamente lontana dalla top model che negli anni ’90 ammaliava i fotografi e gli stilisti. L’ex top model, tuttavia, ha sempre abituato i fans ad incredibili trasformazioni. Motivo che le è valso il soprannome di “camaleonte”.

L’ASSENZA ALLA SFILATA DI VERSACE ALLA MILANO FASHION WEEK

Linda Evangelista è stata la grande assente della sfilata di Versace alla Milano Fashion Week 2017. Per omaggiare il ventesimo anniversario della morte di Gianni, infatti, Donatella Versace ha dato vita ad una bellissima collezione, impreziosita dalla presenza di quelle che sono state le musa di Gianni. Al termine della sfilata, in passerella sono arrivate Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni, Helena Christensen e Cindy Crawford, avvolte da abiti di lamè in oro che hanno messo in risalto il loro fisico ancora al top. Nonostante non abbiano più 20 anni, infatti, hanno incantato tutti con la loro incredibile bellezza. La grande assente è stata proprio Linda Evangelista che, probabilmente, non ha partecipato per la sua trasformazione fisica che la rende molto distante, esteticamente parlando, dalle colleghe. Se, dunque, per Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni, Helena Christensen e Cindy Crawford il tempo non passa mai, lo stesso discorso non vale per Linda Evangelista.

