LORENZO FLAHERTY/ Sarà lui ad abbandonare il reality più spiato? (Grande Fratello Vip 2017)

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017

3 NOMINATION PER LUI

Lorenzo Flaherty è fra gli inquilini del Grande Fratello Vip 2017 che potrebbe dover uscire dalla Casa. L'attore ha infatti conquistato tre nomination grazie alla scelta di Simona Izzo, Luca Onestini e Veronica Angeloni, ma è probabile che gli altri neo Stazionati non lo abbiano voluto votare per altri motivi. Le nomination sono state date infatti per motivi diversi, molte delle quali perché si è preferito puntare su cavalli vincenti e non svantaggiare troppo altri concorrenti. In questa settimana, Flaherty ha dimostrato di aver digerito bene la nomination subita, pronto eventualmente ad uscire. Il suo comportamento all'interno della Casa continua a seguire la stessa strada intrapresa fin dal suo ingresso, ginnastica compresa, anche se quest'ultima sembra avergli provocato un'irritazione al lato B non indifferente. L'umore di Lorenzo Flaherty però sembra a tratti peggiorato, dato che abbiamo visto con quale aggressività si è dimostrato infastidito dal continuo russare di Simona Izzo. I rumori notturni di alcuni concorrenti del reality sembrano portare al limite diversi protagonisti, come già successo durante la prima settimana fra Cristiano Malgioglio e Serena Grandi. Anche se l'attore ha registrato sempre un forte gradimento da parte del pubblico femminile da casa, grazie al suo ruolo da protagonista nella fiction R.I.S., sembra in realtà essere passato in sordina in questa nuova esperienza sul piccolo schermo.

LORENZO FLAHERTY USCIRA' DALLA PORTA ROSSA QUESTA SERA?



Lorenzo Flaherty non è di certo uno dei concorrenti del Gf Vip 2017 ad essersi mostrato sorridente o alla mano. In apparenza scontroso, l'attore preferisce trascorrere la maggior parte del tempo in solitaria e sembra aver messo un muro fra sé e gli altri Stazionati. In questa seconda settimana del programma, lo abbiamo infatti visto quasi implorare di poter entrare nella metà di Casa dei Privilegiati e solo per poter trascorrere il suo tempo con Serena Grandi e Cristiano Malgioglio. Purtroppo Flaherty è fra gli inquilini che si trovano a metà strada sia dal punto di vista dell'età che riguardo alla carriera, motivo che potrebbe averlo spinto a rimanere in una sorta di limbo costante. Non dimostra inoltre di voler rimanere all'interno del programma, nonostante a parole abbia sottolineato di accettare qualsiasi risvolto futuro. Complice il compleanno del figlio più piccolo, avvenuto lo scorso mercoledì, potrebbe accettare di buon grado di uscire dalla famosa porta rossa.

UN TIPO SOLITARIO

I punti di forza di Lorenzo Flaherty sono finora davvero pochi e il Gf Vip 2017 non ha fatto che mettere in luce il suo anonimato. Silenzioso e scontroso, il suo carattere non si adatta all'umore generale degli Stazionati e sembra trovarsi fra i concorrenti che stanno soffrendo maggiormente nella Casa. Per poter continuare il suo percorso dovrebbe riuscire ad oltrepassare la coltre di nebbia che lo circonda e mostrarsi al pubblico con occhi diversi, anche se i telespettatori potrebbero essere rimasti delusi nel conoscere la persona che c'è dietro il Capitano tanto amato in tv. Rispetto agli altri concorrenti finiti in nomination è inoltre fra i più papabili all'uscita, soprattutto se messo a confronto con Luca Onestini, che può godere di un fandom piuttosto consistente.

