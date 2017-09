LUCA ONESTINI/ Riuscirà a stare senza la sua fidanzata Soleil Sorgé? (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

TORNERA' DA SOLEIL SORGE'?

La settimana di Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017 non è trascorsa liscia come l'olio. In più di un'occasione l'ex tronista di Uomini e Donne ha manifestato infatti la volontà di uscire dalla Casa, forse per poter ritornare fra le braccia della fidanzata. Soleil Sorgé era tra l'altro fra gli ospiti presenti in studio durante la seconda diretta e secondo alcune voci di gossip sembra che le critiche ricevute dall'ex corteggiatrice possano aver fatto leva sul malumore di Luca. Il concorrente ha potuto però contare sull'affetto degli altri coinquilini, a partire da Marco Predolin, che ha cercato di fare di tutto per strappargli un sorriso. Un conflitto che sembra essersi risolto a poche ore di distanza dalla seconda diretta, ma che potrebbe di nuovo spingere Luca Onestini verso il baratro. Per ora il comportamento del concorrente all'interno della Casa dimostra una certa linearità, soprattutto nei confronti di Simona Izzo, verso cui ha manifestato più volte una certa insofferenza. La sua nomination si è diretta invece verso Lorenzo Flaherty, ma di contro ha conquistato il voto negativo di Carmen Di Pietro, che sembra averlo nominato solo perché convinta che i suoi fan lo supporteranno.

IL PUBBLICO DIVISO IN DUE: CHI LO AMA E CHI NO

Luca Onestini ha sempre fatto un duplice effetto ai telespettatori italiani. Il pubblico del Gf Vip 2 si trova infatti diviso al suo cospetto, fra chi lo ama e supporta e chi invece è già saturo di vederlo sul piccolo schermo. Le prime due settimane nella Casa ci hanno fatto conoscere le difficoltà dell'ex tronista, soprattutto per quanto riguarda la vitiligine di cui è affetto. Anche se è fra i meno sconosciuti del reality, Luca appare ancora guardingo nei confronti degli altri concorrenti, di cui forse sta studiando le mosse. Data la crisi vissuta di recente, è possibile che scelga inoltre di richiedere per primo la sua stessa uscita dalla Casa. La coerenza dimostrata fra l'esperienza di Uomini e Donne e quella novella del Gf Vip 2017 gli permette comunque di poter essere in qualche modo apprezzato, ma è anche fra i più a rischio per quanto riguarda le nomination.

CHE STRATEGIA ADOTTERA' LUCA ONESTINI?

Il Grande Fratello Vip 2017 sta mettendo a dura prova l'esperienza di tutti i concorrenti, primo fra tutti Luca Onestini. Per ora sembra aver intrecciato un dialogo con tutti gli altri abitanti della Stazione, anche se appare spesso distante dagli stessi. Forse perché guardingo e diffidente di natura. Tuttavia, se desidera davvero continuare l'avventura su Canale 5 dovrebbe iniziare a mettere in atto una strategia diversa e non pensare di poter contare solo sul televoto del pubblico italiano. Anche se sono in molti ad adorarlo, una metà dell'Italia richiede già di vederlo fuori dalla Casa. Per ora, l'ex tronista sembra l'unico concorrente della Stazione a poter proseguire senza troppi intoppi, anche se Jeremias e Cecilia Rodriguez iniziano a riscuotere un discreto successo, lo stesso già ottenuto da Simona Izzo.

