MARCO PREDOLIN/ Alcune sue affermazioni sono state contestate. Farà più attenzione? (Grande Fratello Vip 2017)

Marco Predolin al Grande Fratello Vip 2017

FRECCIATINE A CRISTIANO MALGIOGLIO?

Il Grande Fratello Vip 2017 ha già messo in luce quali concorrenti potrebbero rischiare un'eliminazione. Marco Predolin è di certo fra questi e non solo. Sui social si è scatenata una vera e propria campagna contro l'ex conduttore, per via di alcune sue affermazioni espresse con leggerezza nei confronti di Cristiano Malgioglio. Alcuni telespettatori gli contestano infatti una forma di omofobia, a causa della sua insofferenza verso la ''gayezza'' del paroliere italiano. E' possibile tuttavia che il discorso sia stato estrapolato da un contesto più ampio o che fosse addirittura scherzoso. Il sito Bitchfy in particolare ha preso di mira Marco Predolin per frasi analoghe, che a suo dire metterebbero in luce un comportamento scorretto da parte del concorrente. Addirittura si è arrivati a parlare di un possibile intervento da parte della produzione del reality di Canale 5, che tuttavia sembra avere un'opinione molto diversa in merito. Marco Predolin nel frattempo sembra aver trovato diversi punti di contatto con la schiera più giovane della Stazione, come Luca Onestini e Cecilia Rodriguez. Al loro fianco lo vediamo sorridente e rilassato, atteggiamento che non ha per esempio di fronte a Simona Izzo, nonostante quest'ultima lo abbia nominato simpaticamente il suo ''ex marito''.

UN CONFESSIONALE CHE NASCONDE QUALCOSA?

Marco Predolin dovrebbe fare molta attenzione a stringere amicizie all'interno della Casa del Gf Vip 2017. Schierarsi dalla parte del più popolare, come nel caso di Luca Onestini, potrebbe in realtà rivelarsi presto controproducente per il conduttore. Fino ad ora Marco è riuscito a ricavarsi un proprio spazio nella Stazione, ma deve fare molta attenzione alle proprie parole. In questi giorni è apparso inoltre più sollevato rispetto al solito, ma anche sospettoso riguardo a possibili complotti fatti in sede di confessionale. Ha manifestato infatti un forte piacere nel parlare con qualcuno di esterno ai concorrenti, ma subito dopo si è chiesto se il suo confessionale sarebbe stato mostrato, sintomo che potrebbe nascondere qualcosa. Un particolare che gli altri inquilini tra l'altro non sottovalutano affatto e nonostante un comportamento apparente, i sospetti nei suoi confronti sono fin troppi.



QUALE SARA' IL DESTINO DI MARCO PREDOLIN?

Marco Predolin è a rischio. I concorrenti del Gf Vip 2 sembrano aver puntato per ora Simona Izzo, fra le più contestate per via del suo comportamento da Signora. L'esperto di televendite non dovrebbe tuttavia sottovalutare la propria posizione, dato che i più giovani della Stazione potrebbero presto coalizzarsi e fare fronte comune contro la ''vecchia schiera''. Il suo destino all'interno della Casa potrebbe essere quindi già segnato, anche se per ora sembra incontrare il favore di Luca Onestini. Quando il gioco si farà più duro, avere delle alleanze potrebbe portare ad un vantaggio, ma anche ad un nulla di fatto. Ogni concorrente, alla fine, gareggia per se stesso e non per un bene comune.

