MARIO TOZZI/ Il geologo che discute di come evitare le catastrofi (Che fuori tempo che fa)

Mario Tozzi a Che fuori tempo che fa

L’APPRODO IN TV

Tra gli ospiti della prima puntata stagionale di Che fuori tempo che fa ci sarà anche una vecchia conoscenza di Fabio Fazio: Mario Tozzi, saggista e divulgatore scientifico. Nato nel 1959 a Roma, dove in seguito si laurea in Scienze Geologiche con il massimo dei voti, diventa primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Da 5 anni è inoltre membro del Parco regionale dell'Appia antica con il ruolo di Commissario. La sua carriera sul piccolo schermo inizia invece nel '96, quando appare in alcuni appuntamenti di Geo&Geo, il programma di Rai 3. Conduce invece sulla stessa emittente Gaia - Il pianeta che vive dal 2000 ed infine un centinaio di documentari per Rai International, parte del ciclo Che bella l'Italia.

MARIO TOZZI, LE PAROLE SUI TERREMOTI

Da sempre attento all'ambiente a tutto tondo, Mario Tozzi è intervenuto di recente a Palazzo Gioia di Corato per discutere di come evitare le catastrofi. In un dialogo aperto, il ricercatore ha incontrato diverse eminenze universitarie, come il professor Francesco Paolo de Ceglia, con cui ha approfondito alcune delle tematiche trattate nel suo libro Paure fuori luogo. Nel suo lungo intervento, Tozzi ha sottolineato come l'uomo tenda a non valutare il proprio ruolo di fronte alle catastrofi. Anche se determinati fenomeni naturali sono imprevedibili, altrettanto vero è che l'essere umano ha la possibilità di lavorare sulle conseguenze di terremoti e uragani, grazie a un'amministrazione del territorio più puntuale. In occasione dei recenti terremoti, Mario Tozzi si è soffermato a lungo sul fenomeno, delineando alcuni eventi storici, che hanno visto in particolare Siracusa protagonista nel '600 di una delle scosse più tragiche per l'Italia, che ha provocato 50 mila vittime.

