Massimo Bergamini/ Il Prof di matematica da Fazio: “Bisogna aggiornare i libri!” (Che Fuori Tempo Che Fa)

Massimo Bergamini ospite di Fazio

Massimo Bergamini questa sera, sarà tra gli ospiti del primo appuntamento con "Che Fuori Tempo Che Fa", in onda nella seconda serata dell'ammiraglia di Casa Rai. Dopo l'esordio di ieri, torna anche oggi Fabio Fazio al fianco di Fabio De Luigi e del suo famoso tavolo pieno di ospiti, tra cui Massimo Bergamini, ex preside del liceo classico San Carlo di Modena, insegnante di matematica e fisica e formatore P.N.I. È autore, insieme a Graziella Barozzi e Anna Trifone, di un'ampia collana di libri Zanichelli di matematica per la scuola superiore. Bergamini ama leggere libri di arte, ha una passione per Calvino, Ungaretti ed i libri gialli. Impazzisce anche per Topolino e Braccio di Ferro. Il primo manuale di matematica del prof data 1997 ed oggi, circa un milione di ragazzi impara la matematica attraverso i suoi manuali di studio. A questi numeri poi, si sono aggiunti anche i risultati positivi della moglie, Graziella Barozzi anche lei ex professoressa di matematica. Intervistato per IlPost.it, si è raccontato esordendo: "Io il Post lo conosco. Ci vado tutti i giorni perché c’è una striscia di Linus".

Massimo Bergamini ospite di Fazio, ecco chi è

Massimo Bergamini poi, continua la sua intervista per IlPost.it, raccontando di essere nato nel 1950 e di abitare con la moglie appena fuori Modena: "Ci conosciamo dai tempi del liceo e siamo rimasti sempre insieme". La coppia lavora in casa anche se con loro ci sono ben 40 collaboratori che s'impegnano per perfezionare ogni edizione del manuale di matematica. Di seguito racconta la sua storia. Principalmente un insegnante: "Nel frattempo facevo corsi di informatica per gli insegnanti con il linguaggio Logo [...] nel 1991, ho proposto alla Zanichelli un libro per le scuole medie basato sul Logo, di appoggio alla matematica. Andò abbastanza bene e qualche anno dopo Giuseppe Ferrari, che era il mio editor, chiese a me e Anna Trifone se avevamo voglia di provare a fare un libro di matematica". I suoi manuali, nel corso degli anni hanno ricevuto numerosissimi aggiornamenti: "Io e mia moglie ci lavoriamo tutti i giorni al manuale. Lei è intervenuta da molti anni. È una grandissima produttrice di esercizi. Ma non basta trovare esercizi belli, bisogna tenere aggiornati i libri", confida. Stasera Massimo Bergamini, appassionerà anche il pubblico di Che Fuori Tempo che Fa con il racconto del suo lavoro e le sue teorie.

