Mikaela Neaze Silva/ Chi è la nuova velina bionda di Striscia la notizia

L'ingresso di Mikaela Neaze Silva a Striscia la Notizia ha messo la ballerina al centro di diverse e aspre critiche sui social. In seguito all'annuncio di Antonio Ricci della nomina della ragazza come nuova velina ha scatenato infatti un'ondata di commenti razzisti da parte di haters, a causa del colore della pelle della ragazza. La nuova bionda è stata mal digerita da diversi utenti, che sul web si sono scatenati in diversi insulti, a causa della scelta di Ricci di riservare il ruolo ad una ragazza straniera e non ad un'italiana. "Afrobionda" è forse l'epiteto più gentile che le sia stato rivolto, come riporta Il Quotidiano. A detta di alcuni Mikaela Neaze Silva rappresenta il volto dell'immigrazione, un tema scottante nel nostro Paese, che negli ultimi anni ha infiammato diversi animi. Diversa invece la posizione di Ezio Greggio, che riguardo alla nuova velina ha sottolineato quanto sia straordinaria e come si meriti di avere successo, forte del fatto che è una delle maggiori ballerine professioniste del momento.

LA VITA

Nata nel '94 da padre di Angola e madre afghana, Mikaela Neaze Silva ha visto la luce a Mosca. Vive però in Italia da diversi anni. Insieme alla famiglia si è trasferita infatti nella terra natale del padre quando aveva sei anni, ma solo per un breve periodo, per poi prendere dimora a Genova. Dopo aver conosciuto il mondo del ballo a soli 5 anni, la nuova velina di Striscia la Notizia ha capito quale sarebbe stato il suo futuro, anche se le sue passioni riguardano anche il mondo della moda ed il canto. Al pari della sua collega mora, anche Mikaela Neaze Silva ha già vissuto alcune esperienze sul piccolo schermo. Ha partecipato infatti a Dance dance dance e Zelig Circus, come ha sottolineato lei stessa durante la presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, ma sembra che il suo lavoro in tv sia stato interrotto da una partenza improvvisa per la Cina. Della sua vita privata invece non si sa molto, se non che è felicemente fidanzata.

