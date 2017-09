NINA MORIC E SALUTA ANDONIO / Dopo mesi di insulti, è arrivata la pace tra la modella e lo youtuber

Nina Moric e Saluta Andonio

Per mesi lo scontro tra Nina Moric e lo youtuber Marco Marrone, meglio noto con lo pseudonimo di Saluta Andonio, ha tenuto banco nei social network. Tutto aveva avuto inizio quando la modella aveva postato una sua foto degli anni Novanta e lui aveva replicato scrivendo: 'Ciao nonna'. Ne aveva conseguito un divertente botta e risposta, nel quale erano intervenuti anche diversi followers della coppia. La Moric infatti non l'aveva presa bene e aveva risposto al suo critico, rifacendosi proprio al ruolo di nonna: "Si, vieni a casa. Ti preparo qualcosa, sei sciupato'. Ancora una volta, la risposta di Saluta Andonio non si era fatta attendere: "Se eri tutta carne mi mangiavo volentieri anche te, peccato che non digerisco il silicone". La questione non era finita con un semplice botta e risposta, ma era proseguita a distanza di tempo, prendendo persino una valenza politica. In risposta ad una foto 'ritoccata' dello youtuber pubblicata da Nina, lui aveva risposto: "Io non so cosa vuole da me questa signora, o forse sì, un po' di pubblicità, perché è da qualche mese che pubblica cose su di me: ma arrivare a fare apologia del fascismo usando la mia immagine è davvero troppo"

Pace fatta tra Nina Moric e Saluta Andonio

A distanza di un paio di mesi dall'inizio della querelle nata tra Nina Moric e Saluta Andonio, il peggio sembra passato. La coppia protagonista di questo lungo diverbio ha infatti deciso di seppellire l'ascia di guerra ed incontrarsi in un locale di Palermo. Il momento di questo incontro è stato pubblicato sul profilo Facebook dello stesso youtuber e riportata anche dalla stessa Nina (clicca qui per vedere il video). I toni sono risultati particolarmente pacati e la modella ha evidenziato un certo comportamento 'da mamma', chiedendo al ragazzo come va a scuola e consigliando di dedicarsi maggiormente allo studio. Ha quindi offerto al suo ex rivale un panino, anche se lui ha declinato l'invito, affermando di avere già cenato. L'incontro si è concluso nel migliore dei modi, con il classico e inevitabile: "Saluta Andonio". Pace fatta dunque?

