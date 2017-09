NINO MANFREDI/ Video, il segreto della malattia e il film sulla sua vita, 'In arte Nino'

Nino Manfredi protagonista di 'In arte Nino' (LaPresse)

IN ARTE NINO, IL FILM SULLA SUA VITA

Nino Manfredi tornerà a fare capolino nelle televisioni degli italiani lunedì 25 settembre grazie al film 'In arte Nino'. Se pensavate di sapere tutto (ma proprio tutto) sulla vita di Nino Manfredi, questo film vi farà comprendere che, forse, non ne sapevate poi così tanto. La pellicola, infatti, si concentra su un determinato periodo della vita dell'attore romano, quello cioè che va dal 1939 fino al 1959. Un ventennio, insomma, di cui tutti o quasi sono all'oscuro ma che ha visto accadere fatti davvero degni di nota. Il film vede nei panni di Manfredi l'istrionico attore Elio Germano, una vera e propria sicurezza nel mondo attoriale italiano che ha interpretato lungo l'arco della sua carriera anche personaggi difficili come il grandissimo Giacomo Leopardi. La moglie di Nino Manfredi, invece, è la meravigliosa Miriam Leone, dalla bellezza algida e ipnotica. Cosa ancor più importante, di questo film, è la regia: dietro la cinepresa si trova il figlio di Manfredi, Luca, che ha considerato questo film come un vero e proprio tributo nei confronti del padre e come un tenero 'ti voglio bene'.

NINO MANFREDI E LA TUBERCOLOSI

Un altro aspetto davvero interessante della vita segreta di Nino Manfredi è la sua malattia. Già, perché a vederlo recitare nei suoi film, in tv, oppure a teatro, l'attore romano non pareva affatto aver passato le pene dell'inferno e invece è proprio così. Nino Manfredi, nel 1939 (quando ancora non lo conosceva nessuno e non era nient'altro che un ragazzo) si ammalò violentemente di tubercolosi. Una malattia tremenda, devastante, e che per il progresso medico-scientifico di allora era mortale. Mortale per tutti o quasi, ma non per Nino Manfredi. Il grande attore romano dovette stare tre anni ricoverato in un ospedale (o meglio un sanatorio, visto che i malati di tubercolosi venivano inseriti lì) in bilico tra la vita e la morte. Di tutti gli ammalati, solo lui si salvò: riuscì a riprendersi brillantemente dalla malattia e a iniziare quella carriera che lo avrebbe portato molto, molto in alto. Nel film a lui dedicato, 'In arte Nino', questo aspetto è messo chiaramente in evidenza, così come le naturali e assolutamente umane liti familiari. Perché nessuno al mondo è fatto di ferro: difficile a crederlo, ma nemmeno gli eroi del cinema lo sono.

LA CITTA' DI TERNI CHIAMATA AD INTERPRETARE L'ANTICA ROMA

Il film biografico su Nino Manfredi doveva, per forza di cose, rappresentare una Roma che al giorno d'oggi non c'è più: una Roma non ancora devastata dai cosiddetti 'palazzinari', ma bensì libera e con immensi spazi aperti. La Roma di Nino Manfredi, insomma, dove al posto degli enormi palazzoni con tante e tante scale c'era ancora la campagna con i suoi animali: mucche, pecore, cavalli. La Roma della prima metà del Novecento, più o meno. Per venire incontro a esigenze di regia, quindi, Luca Manfredi ha dovuto trasferire l'intera location in Umbria, e precisamente a Terni. La città famosa per le acciaierie ben si prestava, nel suo insieme, a rappresentare la Capitale ai suoi esordi urbanistici moderni: più campagna, dunque, e meno urbe vera e propria. La città di Terni, comunque, è stata scelta anche per il particolare legame che la lega al figlio di Nino, Luca, da sempre amante di questa realtà umbra. Fate attenzione, dunque: gran parte delle riprese sono girate proprio a Terni e non a Roma, anche se la finzione cinematografica vi farà credere esattamente il contrario.

© Riproduzione Riservata.