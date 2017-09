Noemi Letizia e Vittorio Romano / Si sono lasciati, matrimonio finito: "Venite, questi si ammazzano"

Noemi Letizia e Vittorio Romano nel giorno del matrimonio

Il matrimonio fra Noemi Letizia, 26 anni, e Vittorio Romano, 36 anni, rampollo di una famiglia dell'alta borghesia di Posillipo, a soli tre mesi dalle celebrazioni dello scorso 23 giugno è già in crisi. A rivelarlo una chiamata alle forze dell'ordine e un intervento messo agli atti della polizia giudiziaria. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni molto vicini alla coppia, nella notte fra sabato e domenica sarebbe scoppiata una lite furibonda fra i due coniugi, sedata soltanto poco dopo in seguito all'intervento tempestivo della polizia. "Venite, questi si ammazzano. Hanno litigato di brutto, lui l’ha aggredita verbalmente, lei gli ha risposto, la donna sta male", avrebbero detto gli amici della coppia al telefono, che in maniera del tutto involontaria sono stati testimoni di un acceso litigio scoppiato in seguito al ritorno a casa di Vittorio Romano, che a quanto pare non avrebbe gradito la festicciola organizzata dalla moglie in sua assenza.

LA PRIMA CRISI AD AGOSTO

Secondo i bene informati, la coppia era già in crisi da tempo. Pare infatti che la famiglia di lui non avesse mai accettato la presenza di Noemi Letizia nella vita del loro congiunto, vicino alla candidatura con Forza Italia alle prossime elezioni politiche. La coppia, che è convolata a nozze il 23 giugno scorso a Nerano, sulla Baia di Recomonne, circondata dalla suggestiva cornice offerta dalla costiera amalfitana, avrebbe manifestato i primi segnali di crisi già a partire dal mese di agosto, quando, secondo i bene informati, sarebbe avvenuta la prima e insanabile rottura. L'ex pupilla di Silvio Berlusconi, infatti, dopo le vacanze fra Capri e Cortina, luogo dove la famiglia Romano conta diverse residenze, avrebbe messo la parola fine al suo matrimonio, dando il via a una serie di ripicche e veleni che si sono protratti fino alla chiamata d'emergenza di sabato scorso, quando alcuni testimoni, come riporta Repubblica.it, avrebbero sentito Romano gridare "Mi hai sempre ingannato? Sono stato un pupazzo?".

